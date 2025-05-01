Цена содержания автомобиля выходит из-под контроля: что делать

Раздраженный водитель. Фото: freepik.com

Стоимость владения автомобилем растет во всем мире, и Украина здесь не исключение. Сегодня владельцы часто пропускают или делают значительно позже техническое обслуживание машины по регламенту, чтобы сэкономить средства. Водители не остановят инфляцию, но могут кое-что сделать, чтобы взять под контроль расходы на авто.

Об этом написал Car Buzz.

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Отслеживать расходы

Нужно составить список ежемесячных расходов на автомобиль. Вероятно, некоторые его пункты будут лишними, если посчитать сколько топлива тратится на поездки в магазин дважды в день. Стоит определить, что вы можете себе позволить, а что нет.

Поменять автомобиль

Возможно, стоит отказаться от полноразмерного кроссовера в пользу его компактной версии. Или вообще приобрести экономичный хэтчбек. Это приведет к экономии топлива и более легким платежам за обслуживание.

Более дешевая страховка

Стоимость страховки в Украине значительно выросла в этом году. Но она существенно отличается в разных компаниях. Ищите самые выгодные для себя варианты.

Экономия топлива

Интернет наполнен советами по экономии топлива. Методы разные — от манеры езды до технических лайфхаков. Учитывая цены горючего, любые способы экономии будут уместными, главное, чтобы они не навредили автомобилю.

Профилактическое обслуживание

К каждому авто есть инструкция по эксплуатации и рекомендованный график обслуживания, которого следует придерживаться, чтобы не доводить дело до значительно более дорогого ремонта.

Хорошей идеей также будет проверять аккумулятор каждые три года, шины раз в месяц на наличие гвоздей или неравномерного износа и не игнорировать любые мигающие предупредительные лампочки на приборной панели.

Самостоятельная работа

Заменить самостоятельно масло и фильтр или переставить колеса — проще, чем кажется. Большинство водителей смогут справиться с этим в течение 20-30 минут. А вот экономия средств будет значительной.

Не допускайте пустой бак

Работа двигателя на пустом баке может привести к перегреву и выходу из строя топливного насоса. Водитель сэкономит сто гривен на бензине и потратит тысячи на ремонт. Старайтесь держать бак заполненным хотя бы больше чем на четверть.

Защита от непогоды

Экстремальная погода вредит автомобилю. Жара выпаривает жидкий катализатор-электролит в аккумуляторе, что приводит к коррозии свинцовых пластин. Мороз разрушает резиновые уплотнители. Влага провоцирует ржавчину. Гараж, крытая стоянка или даже водонепроницаемый чехол для авто могут помогут автомобилю работать дольше между ремонтами.

Ранее мировые автопроизводители признали ошибку и пообещали исправиться. Также мы писали, почему в Украине значительно подорожают подержанные автомобили.