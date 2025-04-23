Автострахование в Украине в 2025 году: цены самых дешевых полисов

Какой полис выгоднее? Фото: freepik.com

С 1 января 2025 года в Украине законодательство обязало владельцев транспортных средств платить за страховые полисы больше. Сколько сегодня стоит самая дешевая автогражданка и какие нюансы следует учитывать водителям.

Об этом написали Факты ICTV.

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От чего зависит цена

Стоимость автогражданки меняется в зависимости от типа транспортного средства и объема двигателя — чем больше, тем выплаты выше. Также цена страховки отличается в регионах регистрации владельца автомобиля.

Для молодых водителей в возрасте до 25 лет и опытных автомобилистов старше 65 лет цены выше из-за большего риска попадания в ДТП.

Также на стоимость автогражданки повлияло увеличение суммы возмещения. Если раньше пострадавшему выплачивали 320 000 грн, то теперь 500 000 грн. Еще в прошлом году страховая компания покрывала 160 000 грн на ремонт, сейчас придется выплачивать до 250 000 грн.

Расчет стоимости

Инфографика: fakty.com.ua

Согласно виртуальному калькулятору, самая низкая цена за год для легкового автомобиля с объемом двигателя до 1600 см куб. водителя, проживающего в Киеве, предлагает страховая компания "Эталон" — 4173 грн, самая высокая — "Княжа" - 5554 грн.

Все автогражданки предлагают ремонт без учета износа на станциях технического обслуживания страховых компаний, а также покрытие ответственности за имущество до 250 000 грн и покрытие ответственности за здоровье до 500 000 грн.

Следует учитывать не только стоимость страховки, а и скорость получения выплат. По данным на основе квартального отчета МТСБУ по ОСАГО, в страховой компании VUSO можно получить выплаты за 30 дней, в INGO — в течение 65 дней, в "Эталон" — в течение 110 дней.

Также обращайте внимание на количество отделений страховой компании в вашем городе. Это упростит оформление документов и получение выплат.

Если стоимость убытков будет выше 250 000 и 500 000 грн, то разницу придется платить водителю. Но для таких случаев можно приобрести дополнительный полис добровольного страхования гражданской ответственности, из которого будут покрываться дополнительные расходы.

Сколько заплатили водители

В первом квартале 2025 года украинские автовладельцы заключили более 1 500 000 внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Что на 8,83% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года, сообщил Укравтопром.

В то же время общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО превысила 4 500 000 000 грн, что на 114,81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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