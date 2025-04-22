Почему нужно немедленно заменить моторное масло в авто

Замена моторного масла. Фото: freepik.com

Если после сезона холодов вы до сих пор не заменили моторное масло в авто, то это нужно сделать как можно быстрее. После зимы масло почти гарантированно потеряло свои полезные свойства, что может испортить двигатель.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама

Читайте также:

Бензиновая смесь

Перепады температур моторного масла зимой могут достигать 120 °C и более. При этом каждый пуск двигателя зимой холоднее, чем летом. Число коротких поездок также обычно возрастает. А при каждом таком пуске масло интенсивно разбавляется бензином, который чуть ли не льется в камеру сгорания, ускоряя прогрев каталитического нейтрализатора.

В результате масло постоянно смешивается с различными посторонними элементами — от продуктов распада несгоревшего бензина до частиц нагара и металла с рабочих поверхностей.

При холодных пусках падает щелочное число, а образующиеся кислоты активнее растворяют масло и ускоряют коррозию деталей. Поэтому к весне портится не только масло, но и масляный фильтр, который забивается быстрее.

Накопление воды

Зимой в моторном масле постепенно накапливается вода. При охлаждении двигателя элементы проходят через точки росы, вследствие чего вода конденсируется из атмосферы. Постепенно жидкость накапливается в картере и разносится по масляным каналам, резко ухудшая работу смазки.

С каждым циклом нагрева и последующего охлаждения вода накапливается в моторном масле. Иногда это приводит к выпадению из масла присадок и образованию осадка. Также известны ситуации, когда подача масла вообще прекращалась, так как вода замерзала в маслоприемнике. Такое масло точно не стоит оставлять на весну и лето.

Машина на стоянке

В автомобилях, которые зимой почти не эксплуатируются, защитные свойства моторного масла также ухудшаются. Кроме вредного воздействия конденсата, иногда активируются нежелательные химические реакции масла с металлом и резиной. Иногда масло теряет свои легкие фракции, что меняет его структуру в нежелательную сторону.

Ранее эксперты объяснили, почему менять моторное масло надо чаще, чем каждые 10 000 км. Также мы писали, вреден ли биоэтанол в бензине для двигателя авто.