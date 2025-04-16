Когда моторное масло надо нужно менять чаще чем через 10 000 км

Почему менять моторное масло надо чаще чем каждые 10 000 км
Обычно производители автомобилей рекомендуют менять моторное масло раз в год или через каждые 10 000-15 000 км. Впрочем, опытные механики отмечают, что такие регламенты не всегда совместимы с условиями эксплуатации машины, и назвали случаи, когда масло надо заменять значительно чаще.
Об этом написал SUV News.
- Зависит от моточасов
Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то двигатель чаще работает на холостом ходу (в пробках). В итоге пробег может быть не таким уж и большим, а масло изнашивается. То есть моточасы важнее пробега.
- Современные турбодвигатели
Агрегат с наддувом работает при высоких температурах и нагрузках. При таких условиях масло деградирует быстрее.
- Качество топлива
В Украине можно встретить бензин или дизель сомнительного качества, что приводит к загрязнению системы и повышает нагрузку на масло.
- Условия эксплуатации
При сильных морозах и перепадах температур, езде на короткие дистанции и частых запусках двигателя масло изнашивается гораздо быстрее.
При таких условиях эксплуатации автомеханики рекомендуют сократить интервал замены моторного масла до 5000-7500 км пробега.
Ранее мы писали о способах определения качества моторного масла по цвету. Также эксперты объяснили, какое моторное масло лучше — в пластике или в металлических банках.
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