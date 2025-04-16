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Почему менять моторное масло надо чаще чем каждые 10 000 км

16 апреля 2025 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Когда моторное масло надо нужно менять чаще чем через 10 000 км
Замена масла. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Обычно производители автомобилей рекомендуют менять моторное масло раз в год или через каждые 10 000-15 000 км. Впрочем, опытные механики отмечают, что такие регламенты не всегда совместимы с условиями эксплуатации машины, и назвали случаи, когда масло надо заменять значительно чаще.

Об этом написал SUV News.

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  • Зависит от моточасов

Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то двигатель чаще работает на холостом ходу (в пробках). В итоге пробег может быть не таким уж и большим, а масло изнашивается. То есть моточасы важнее пробега.

  • Современные турбодвигатели

Агрегат с наддувом работает при высоких температурах и нагрузках. При таких условиях масло деградирует быстрее.

  • Качество топлива

В Украине можно встретить бензин или дизель сомнительного качества, что приводит к загрязнению системы и повышает нагрузку на масло.

  • Условия эксплуатации

При сильных морозах и перепадах температур, езде на короткие дистанции и частых запусках двигателя масло изнашивается гораздо быстрее.

При таких условиях эксплуатации автомеханики рекомендуют сократить интервал замены моторного масла до 5000-7500 км пробега.

Ранее мы писали о способах определения качества моторного масла по цвету. Также эксперты объяснили, какое моторное масло лучше — в пластике или в металлических банках.

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