Как определить качество моторного масла по его цвету

Моторное масло. Фото: wikipedia.org

Многие водители считают, что цвет масла влияет на его качество: светлые оттенки — признак высокого качества, темные — худшего. Соответствуют ли такие утверждения действительности.

Об этом написал ZUBR.

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От чего зависит цвет

Цвет моторного масла формируется вследствие его состава, процесса производства и использованных присадок. Современные масла часто имеют более темный оттенок благодаря содержанию до 10% присадок, а для масел, разработанных для высокопроизводительных двигателей, этот показатель может достигать 24%. Присадки выполняют важную функцию в изменении цвета продукта, который может колебаться от светло-желтого до темно-коричневого.

Масла с небольшим количеством присадок обычно имеют более светлый цвет, но это не всегда свидетельствует об их высоком качестве. Светлые оттенки не являются гарантией того, что масло превосходит темные варианты.

Главный параметр

Эксперты считают прозрачность одним из ключевых критериев для оценки качества моторного масла. Высококачественное масло должно быть однородным и пропускать свет, независимо от его цвета. Если масло выглядит мутным или имеет осадок, то это свидетельствовать о недостаточной фильтрации, перегреве или окислении. Эти недостатки сильно влияют на эксплуатационные характеристики.

Некоторые производители намеренно добавляют красители в масло, чтобы придать ему нестандартную окраску — синюю, зеленую или красную. Это делается для облегчения обнаружения утечек и для предотвращения подделок. Эта информация обычно указывается на упаковке, так что если наткнулись на масло необычного цвета, волноваться не стоит.

Ранее мы писали, какое моторное масло лучше — в пластиковых бутылках или в металлических банках. Также эксперты объяснили, что такое моторное масло для авто с большим пробегом.