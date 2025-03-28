Як визначити якість моторної оливи за її кольором

Моторне мастило. Фото: wikipedia.org

Багато водіїв вважають, що колір оливи впливає на її якість: світлі відтінки — ознака високої якості, темні — гіршої. Чи відповідають такі твердження дійсності.

Про це написав ZUBR.

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Від чого залежить колір

Колір моторної оливи формується внаслідок її складу, процесу виробництва та використаних присадок. Сучасні оливи часто мають темніший відтінок завдяки вмісту до 10% присадок, а для олив, розроблених для високопродуктивних двигунів, цей показник може сягати 24%. Присадки виконують важливу функцію у зміні кольору продукту, який може коливатися від світло-жовтого до темно-коричневого.

Оливи з невеликою кількістю присадок зазвичай мають світліший колір, але це не завжди свідчить про їхню високу якість. Світлі відтінки не є гарантією того, що мастило перевершує темні варіанти.

Головний параметр

Експерти вважають прозорість одним з ключових критеріїв для оцінки якості моторного мастила. Високоякісна олива має бути однорідною та пропускати світло, незалежно від її кольору. Якщо олива виглядає каламутною або має осад, то це свідчити про недостатню фільтрацію, перегрів або окиснення. Ці недоліки сильно впливають на експлуатаційні характеристики.

Деякі виробники навмисно додають барвники до оливи, щоб надати їй нестандартного забарвлення — синього, зеленого або червоного. Це робиться для полегшення виявлення витоків та для запобігання підробкам. Ця інформація зазвичай зазначається на упаковці, тож якщо натрапили на оливу незвичного кольору, хвилюватися не варто.

Раніше ми писали, яка моторна олива краща — в пластикових пляшках чи в металевих банках. Також експерти пояснили, що таке моторна олива для авто з великим пробігом.