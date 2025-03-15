Яка упаковка краща для моторної оливи — пластикова чи металева

Моторне мастило у різній тарі. Фото: @MIGPERFORMANCE

Моторну оливу фасують у тару різних матеріалів: у пластикові пляшки та у металеві банки. При цьому багато хто з водіїв переконаний, що мастило в металі якісніше за своїми характеристиками.

Як насправді, написав UAMotors.

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Яка різниця між оливами

Мастило в металевій банці коштує дорожче, через вищу вартість тари. Різниці між оливами, якщо вони виробляються на одному підприємстві, немає жодної.

Також вартість моторної оливи залежить від країни-виробника. Якщо мастило випустили в Японії та розфасували в металеві банки, то вона коштуватиме дорожче за аналогічну, але розлиту в пластикові каністрі десь у Східній Європі. При цьому оливи в залізних банках майже не підробляють, через набагато нижчу ціну пластикової тари.

Що впливає на зберігання оливи

Сам тип упаковки не має значення, на якість мастила впливають умови зберігання — при кімнатній температурі з помірною вологістю, якомога далі від прямих сонячних променів. При цьому упаковка має бути повністю герметичною.

Раніше експерти пояснили, яку оливу потрібно заливати в авто з пробігом понад 100 000 км. Також ми писали, навіщо водії прикріплюють магніт на масляний фільтр.