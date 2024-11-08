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Навіщо водії прикріплюють магніт на масляний фільтр — лайфхак

8 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як дешева водійська хитрість допоможе збільшити ресурс двигуна
Масляний фільтр. Фото: Wikihow
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Досвідчені водії радять кріпити потужні неодимові магніти на корпус масляного фільтра. Кажуть, що такий крок значно збільшує ресурс двигуна.

Про це написав Dexpens.

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Що псує мотор

Елементи двигуна поступово зношуються через тертя, в результаті чого утворюється багато металевої стружки, яка псує мотор.

Тому потрібно мінімізувати кількість стружки, яка вільно пересувається всередині агрегату. Для цього можна постійно промивати двигун під час заміни мастила.

Відповідальність за чистоту двигуна також бере на себе масляний фільтр, але він справляється не так добре, як того хочеться автомобілістам.

Стружка у двигуні

Під час заміни мастила на зливній пробці видно багато металевої стружки, яка прилипла довкола маленького магніту в пробці. Це означає, що штатний масляний фільтр не виконує свою роботу повністю в плані очищення мастила. Якщо не видаляти цю стружку, то вона, як абразив, руйнуватиме місця дотику деталей.

Але, якщо встановити на фільтр потужний магніт, то, як стверджують досвідчені водії, він дозволить втримати металеві відходи в корпусі. Таким чином, чистота оливи буде збережена, а термін служби двигуна — подовжено.

Застереження

З магнітами потрібно поводитися вкрай обережно. В сучасних двигунах є багато електроніки, яка може припинити нормально працювати, якщо до неї піднести сильний магніт.

Раніше ми писали, що  потрібно почистити під капотом авто для безпеки їзди. Також експерти пояснили, чому ламається турбіна двигуна авто.

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