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Відкриваємо капот авто — що потрібно почистити для безпеки їзди

27 жовтня 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Безпека на дорозі — що слід почистити під капотом авто восени
Чистка під капотом. Фото: supercheapauto.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Чистий моторний відсік дозволяє легше виявити витоки олії та інших рідин, сприяє нормальній роботі електронних компонентів авто, до того ж бруд та сміття можуть призводити до перегріву двигуна. Але важливо бути обережним, щоб не пошкодити електричні компоненти та не намочити критичні частини.

Ось кілька ключових елементів, на які варто звернути увагу, щоб забезпечити безпеку їзди.

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Двигун

Огляньте двигун на предмет накопичення бруду, масла або охолоджувальної рідини. Бруд може спричинити перегрів, тому важливо очистити двигун обережно, використовуючи спеціальні засоби для очищення. А ще краще не виконувати такі роботи самостійно, а звернутися по допомогу до фахівців СТО.

Фільтри

Переконайтеся, що повітряний фільтр чистий, в іншому випадку він буде знижувати ефективність двигуна. Також чистка або заміна паливного фільтра допоможе запобігти проблемам з постачанням пального.

Система охолодження

Перевірте радіатор та шланги на предмет накопичення сміття. Бруд під капотом утримує вологу та погіршує теплообмін.

Електричні з'єднання

Переконайтеся, що електричні з’єднання не мають корозії та забруднень. Використовуйте стиснене повітря для видалення пилу з проводів.

Кабелі та ремені

Огляньте кабелі та ремені на наявність тріщин або зносу. Чистка від бруду та сміття може допомогти виявити ранні ознаки проблем.

Гальмівна система

Переконайтеся, що проводи, що ведуть до системи гальм, не покриті брудом та не заважають нормальній роботі системи.

Оливна система

Перевірте картера на витоки. Якщо на двигуні є плями від олії, необхідно з'ясувати та усунути причину.

Акумулятор

Перевірте, чи немає корозії на клемах батареї. Слід обережно очистити проблемні місця розчином соди з водою. Використовуйте для цього м’яку щітку.

Раніше ми писали про три вічні позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки. Також нагадаємо, що сьогодні в Україні відмічають професійне свято автомобілістів та шляховиків — приєднуйтеся до привітань.

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15:06 Додатковий заробіток — як здати брухт та який метал дорожчий

15:05 Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

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