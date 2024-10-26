Захист кузова авто восени — поради для успішної експлуатації взимку

Полірування кузова авто. Фото: automagic.ae

Зміна погодних умов серйозно впливає на стан лакофарбового покриття та кузова автомобіля, зокрема, дощ, бруд та реагенти, які використовуються для обробки доріг, можуть призвести до корозії та інших пошкоджень. Тому своєчасний захист кузова восени стає запорукою безпроблемної експлуатації машини взимку.

Як правильно підготувати транспортний засіб до холодів та забезпечити йому надійний захист від суворих погодних впливів.

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Миття та очищення

Ретельно вимийте автомобіль, щоб видалити бруд, смолу, залишки комах та інші забруднення.

Використовуйте спеціальні засоби для зняття залишків воску, якщо вони є на кузові, щоб підготувати поверхню до нового захисту.

Полірування кузова

Проведіть полірування кузова, щоб усунути дрібні подряпини та дефекти. Це допоможе відновити глянець і зменшити ймовірність корозії.

Захисне покриття

Нанесіть віск або кварцове покриття (керамічне) для захисту ЛФП. Це допоможе відштовхувати воду та запобігти налипанню бруду.

Керамічні покриття зазвичай тримається довше та забезпечують кращий захист, ніж звичайний віск.

Захист від корозії

Нанесіть антикорозійний засіб на уразливі ділянки кузова, особливо внизу, де волога та реагенти на дорогах можуть спричинити корозію.

Перевірте простір під капотом, щоб не допустити скупчення вологи.

Поліуретанова плівка

Обклеювання кузова такою плівкою ефективно запобігає корозії та механічним пошкодженням, які можуть бути спричинені льодом, жорстким снігом, грубою травою або гілками.

Ціна на плівку досить висока, тому зазвичай її використовують на найбільш уразливих місцях — порогах, нижній частині бамперів та передній крайці капота.

Ця плівка є водостійкою та стійкою до ультрафіолетового випромінювання, що запобігає вигорянню кольору.

Перевірка ущільнювачів

Переконайтеся, що всі ущільнювачі вікон та дверей прилягають належним чином.

Це зменшить ризик потрапляння вологи всередину автомобіля.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете ефективно захистити кузов свого автомобіля восени та зберегти його в гарному стані протягом зими.

Раніше ми писали, які конкретні проблеми можуть виникнути в автомобіля через осіннє листя та як уникнути негативних наслідків. Також автомеханік порадив, як уникнути сколів на кузові машини.