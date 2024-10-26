Защита кузова авто осенью — советы для успешной эксплуатации зимой.

Полировка кузова авто. Фото: automagic.ae

Изменение погодных условий серьезно влияет на состояние лакокрасочного покрытия и кузова автомобиля, в частности дождь, грязь и реагенты, используемые для обработки дорог, могут привести к коррозии и другим повреждениям. Поэтому своевременная защита кузова осенью становится залогом беспроблемной эксплуатации машины зимой.

Как правильно подготовить транспортное средство к холодам и обеспечить ему надежную защиту от суровых погодных условий.

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Мытье и очистка

Тщательно вымойте автомобиль, чтобы удалить грязь, смолу, остатки насекомых и другие загрязнения.

Используйте специальные средства для снятия остатков воска, если они находятся на кузове, чтобы подготовить поверхность к новой защите.

Полировка кузова

Проведите полировку кузова, чтобы устранить мелкие царапины и дефекты. Это поможет восстановить глянец и снизить вероятность коррозии.

Защитное покрытие

Нанесите воск или кварцевое покрытие (керамическое) для защиты ЛФП. Это поможет отталкивать воду и предотвратить налипание грязи.

Керамическое покрытие обычно держится дольше и обеспечивает лучшую защиту, чем обычный воск.

Защита от коррозии

Нанесите антикоррозионное средство на уязвимые участки кузова, особенно внизу, где влага и реагенты на дорогах могут вызвать коррозию.

Проверьте пространство под капотом, чтобы не допустить скопления влаги.

Полиуретановая пленка

Оклеивание кузова такой пленкой эффективно предотвращает коррозию и механические повреждения, которые могут быть вызваны льдом, жестким снегом, грубой травой или ветвями.

Цена на пленку достаточно высока, поэтому обычно ее используют на наиболее уязвимых местах — порогах, нижней части бамперов и передней кромке капота.

Эта пленка является водостойкой и устойчивой к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает выгорание цвета.

Проверка уплотнителей

Убедитесь, что все уплотнители окон и дверей хорошо прилегают.

Это снизит риск попадания влаги внутрь автомобиля.

Следуя этим простым советам, вы сможете эффективно защитить кузов своего автомобиля осенью и сохранить его в хорошем состоянии в течение зимы.

Ранее мы писали, какие конкретные проблемы могут возникнуть у автомобиля из-за осенних листьев и как избежать негативных последствий. Также автомеханик посоветовал, как избежать сколов на кузове.