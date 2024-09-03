Как избежать сколов на кузове автомобиля — три простых правила

Машины на грунтовой дороге. Фото: landrover.co.nz

Чтобы уберечь лакокрасочное покрытие автомобиля (ЛФП), не нужно оклеивать кузов защитной пленкой или обрабатывать его специальными химическими средствами. Для этого стоит лишь соблюдать определенные правила управления машиной.

Об этом написал Dexpens.

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Держите дистанцию

Практически все водители знают, как часто из-под колес идущего впереди транспорта летят мелкие камешки, пыль, песок и грязь, однако мало кто пытается держать безопасное расстояние.

Но даже на совершенно ровном покрытии есть риск поймать чужеродный предмет, который может валяться на асфальте и прилететь в автомобиль после наезда на него предыдущей машиной.

Эксперты рекомендуют держать дистанцию до передней машины не менее 100 м, а до грузовика - 150 м.

Без гонки

Не стоит устраивать соревнования, когда вас уже кто-то обгоняет. Лучше пропустить, дав возможность другому водителю совершить свой маневр, не забросав вас при этом камнями. Из-под попутного авто вылетает на соседние машины нежелательных предметов не меньше чем из-под грузовика впереди.

Скоростной режим

Превышение скорости особенно критично во время езды по грунтовой дороге или участкам трасс, усеянных гравием. От скорости авто поднимает пыль, мусор и камешки, и чем она выше, тем эффектнее удары о ЛФП кузова.

Как избавиться от царапин

Если на кузове машины все же появились мелкие царапины, их следует быстро устранить, чтобы не допустить дальнейшего разрушения ЛФП.

С ними может справиться паста от царапин. Отличительная изюминка этого продукта в том, что он подходит для восстановления всех типов лакокрасочного покрытия. Средство быстро проникает в проблемные места, нивелируя потертости и царапины.

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