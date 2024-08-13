Как правильно чистить колесные диски, чтобы не оставалось царапин — инструкция

Чистка дисков. Фото: ford.co.uk

Диски машины важно поддерживать в чистоте, чтобы уберечь их от грязи и ржавчины. Поэтому в идеале колеса лучше чистить два раза в месяц.

Об этом написал Sante Plus.

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Легкосплавные диски обладают блестящим покрытием, тогда как стальные известны своей прочностью.

Важно убедиться, что используется бескислотное средство, особенно для легкосплавных дисков, чтобы сохранить их внешний вид.

Что понадобится для чистки

Автошампунь обезжиривающий (для дисков без керамического покрытия).

Автошампунь без воска, pH нейтральный (для дисков с керамическим покрытием).

Бескислотный спрей для чистки колес.

Перчатки для стирки из микрофибры.

Ободочная щетка с мягкой щетиной.

Ведро.

1. Полейте колеса

Эффективной техникой очистки колес является мойка под высоким давлением. Если такой возможности нет, подсоедините распылительную насадку к садовому шлангу и сбрызните колеса большим количеством воды, чтобы удалить как можно больше грязи.

2. Спрей для очистки ободков

Используя аэрозольное чистящее средство для колес, ознакомьтесь с инструкциями по использованию, приведенными на упаковке. Некоторые продукты нуждаются только в распылении с последующим смыванием.

3. Вымойте колеса автошампунем.

Хотя химические чистящие средства могут быть эффективными, оставлять их на поверхности колес — плохая идея. Особенно, если диски легкосплавные или хромированные. Рекомендуется остановить свой выбор на специфическом автомобильном шампуне.

4. Полное полоскание

Промойте колеса снаружи и внутри, а также колесные арки очистителем высокого давления или шлангом.

5. Сушка дисков

Не оставляйте колеса высохнуть на солнце, ведь на дисках будут некрасивые водяные разводы. Ничто не сравнится с хорошей тканью из микрофибры. Другие решения часто содержат риск поцарапать поверхность.

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