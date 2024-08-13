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Как правильно и быстро почистить автомобильные диски — пошаговая инструкция

13 августа 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Как правильно чистить колесные диски, чтобы не оставалось царапин — инструкция
Чистка дисков. Фото: ford.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Диски машины важно поддерживать в чистоте, чтобы уберечь их от грязи и ржавчины. Поэтому в идеале колеса лучше чистить два раза в месяц.

Об этом написал Sante Plus.

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Легкосплавные диски обладают блестящим покрытием, тогда как стальные известны своей прочностью.

Важно убедиться, что используется бескислотное средство, особенно для легкосплавных дисков, чтобы сохранить их внешний вид.

Что понадобится для чистки

  • Автошампунь обезжиривающий (для дисков без керамического покрытия).
  • Автошампунь без воска, pH нейтральный (для дисков с керамическим покрытием).
  • Бескислотный спрей для чистки колес.
  • Перчатки для стирки из микрофибры.
  • Ободочная щетка с мягкой щетиной.
  • Ведро.

1. Полейте колеса

Эффективной техникой очистки колес является мойка под высоким давлением. Если такой возможности нет, подсоедините распылительную насадку к садовому шлангу и сбрызните колеса большим количеством воды, чтобы удалить как можно больше грязи.

2. Спрей для очистки ободков

Используя аэрозольное чистящее средство для колес, ознакомьтесь с инструкциями по использованию, приведенными на упаковке. Некоторые продукты нуждаются только в распылении с последующим смыванием.

3. Вымойте колеса автошампунем.

Хотя химические чистящие средства могут быть эффективными, оставлять их на поверхности колес — плохая идея. Особенно, если диски легкосплавные или хромированные. Рекомендуется остановить свой выбор на специфическом автомобильном шампуне.

4. Полное полоскание

Промойте колеса снаружи и внутри, а также колесные арки очистителем высокого давления или шлангом.

5. Сушка дисков

Не оставляйте колеса высохнуть на солнце, ведь на дисках будут некрасивые водяные разводы. Ничто не сравнится с хорошей тканью из микрофибры. Другие решения часто содержат риск поцарапать поверхность.

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