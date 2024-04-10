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Названы цвета автомобилей, на которых незаметна грязь — как сэкономить на мойке

10 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На каких цветах автомобиля незаметна грязь — ТОП-5 оттенков
Автомойка. Фото: marketplaceleichhardt.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В основном украинцы моют свои автомобили два-три раза в месяц. Какой цвет машины может сократить количество посещений авто в душ.

Об этом сообщил Dexpens.

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Белый

Это неожиданное открытие для многих, но белый цвет хорошо маскирует пыль и небольшую грязь. Конечно, речь идет о езде по городу или качественным загородным дорогам в относительно сухую погоду. Белый автомобиль выглядит аккуратно в течение недели. Впрочем, это не касается скопления грязи над арками колес.

Голубой

Вдвое дольше по сравнению с обычным белым цветом скрывает тонкий слой пыли, который образуются во время езды. К тому же, летом такой кузов меньше нагревается.

Светло-серый

Учтите, что такой цвет подходит не всем автомобилям, прежде всего, из-за сочетания с колесными дисками. В то же время на серой пыли вообще не заметно, пока не проведешь пальцем по кузову.

Серебристый

Не самый распространенный цвет в Украине, но он собрал все преимущества светло-серого и увеличил их многократно. При этом серебристый скрывает не только пыль и небольшие загрязнения, но и мелкие царапины.

Светло-коричневый

Лучше всего скрывает пыль, грязь, высохшие капли и мелкие дефекты. А еще он подходит подавляющему большинству автомобилей.

Абсолютный антилидер

На черном кузове даже самый тонкий и незначительный слой пыли будет виден прекрасно. Поэтому черную машину нужно мыть часто и регулярно.

Ранее эксперты назвали самые лучшие и худшие цвета авто для перепродажи. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах.

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