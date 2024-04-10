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Названі кольори автомобілів, на яких непомітний бруд — як зекономити на мийці

10 квітня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На яких кольорах автомобіля непомітний бруд — ТОП-5 відтінків
Автомийка. Фото: marketplaceleichhardt.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Здебільшого українці миють свої автомобілі два-три рази на місяць. Який колір машини може скоротити кількість візитів авто в душ.

Про це повідомив Dexpens.

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Білий

Це несподіване відкриття для багатьох, але білий колір гарно маскує пил і невеликий бруд. Звичайно, йдеться про їзду містом або якісними заміськими дорогами у відносно суху погоду. Білий автомобіль має охайний вигляд протягом цілого тижня. Втім, це не стосується скупчення бруду над арками коліс.

Блакитний

Вдвічі довше в порівнянні зі звичайним білим кольором приховує тонкий шар пилу, який утворюються під час їзди. До того ж влітку такий кузов менше нагрівається.

Світло-сірий

Врахуйте, що такий колір підходить не всім автомобілям насамперед через поєднання з колісними дисками. Водночас на сірому пил взагалі не помітно, поки не проведеш пальцем по кузову.

Сріблястий

Не найпоширеніший колір в Україні, але він вбирає всі переваги світло-сірого та багаторазово збільшує їх. При цьому сріблястий приховує не лише пил та невеликі забруднення, а й дрібні подряпини.

Світло-коричневий

Найкраще приховує пил, бруд, висохлі краплі та дрібні дефекти. А ще він підходить переважній більшості автомобілів.

Абсолютний антилідер

На чорному кузові навіть найтонший та незначний шар пилу буде видно чудово. Тому чорну машину потрібно мити часто та регулярно.

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші кольори авто для перепродажу. Також концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2024 році.

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