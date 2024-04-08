Скільки витрачає на утримання авто середньостатистичний автовласник в Україні у 2024 році

Технічне обслуговування авто. Фото: whichcar.com.au

Вважається, що витрати на автомобіль не мають перевищувати 15−20% від заробітної плати автовласника. Однак, якою б не була зарплатня, потрібно насамперед зважати на життєву необхідність в особистому транспорті.

Про це написав Telegraf.

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Для розрахунків витрат на утримання автомобіля узята найбільш продавана у світі модель Toyota Corolla, яка на рік проїжджає близько 10 тис. кілометрів. Всі показники витрат — середні.

Паливо

Дуже відчутна стаття витрат. У комбінованому режимі Toyota Corolla з 1.6 CVT двигуном витрачає 6,5 л бензину на 100 км. Щоб проїхати 10 тис. кілометрів, потрібно витратити 650 літрів бензину на 35 100 грн, або 3000 грн на місяць.

Страхування

Середнє значення суми звичайної страховки без додаткового покриття для цієї моделі авто становить близько 2500 грн. Якщо потрібен захист у разі ДТП, вартість зростає до 3000−3500 грн.

Мийка

Для середньорозмірного седана сеанс в мийці самообслуговування коштує 100 грн. Здебільшого авто миють двічі на місяць. Тобто на рік на мийку витрачається 2400 грн.

Технічне обслуговування

Комплексне щорічне техобслуговування автомобіля в сертифікованому центрі коштує 750 грн.

Три фільтри, які потрібно міняти раз на рік: салону (220 грн), повітряний (200 грн), паливний (500 грн).

Щорічна заміна мастила, причому в седан потрібно залити до 5 літрів оливи за раз (1500 грн).

Двічі на рік потрібно замінити сезонні шини в авто (1400 грн).

Зимовий та літній омивач скла (400 грн).

Разом: 4790 грн.

Отже, на рік власнику Toyota Corolla потрібно витратити щонайменше 44 970 грн або 3747,5 грн на місяць. При чому до розрахунку не бралися раптові поломки авто та витрати на ремонт, а також плата за паркування, стоянку або гараж.

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