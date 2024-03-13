Десять додаткових функцій авто, які коштують дорого — чи можна без них обійтися

Невже без hi-end аудіо авто не поїде? Фото: dynaudio.com

За даними Kelley Blue Book, нові автомобілі коштують в середньому 48 000 доларів, при цьому додаткові функції, наприклад, люк, вбудована навігація або аудіосистема високого класу, збільшують базову ціну на тисячі доларів. Та чи потрібні вони вам?

Про це написав Yahoo!Finance.

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1. Розширена гарантія

Розширені гарантії покликані захистити покупців від дорожчого ремонту в далекому майбутньому.

Багато нових автомобілів поставляються з комплексною гарантією виробника, яка покриває більшість проблем протягом перших кількох років володіння.

Надалі оплата ремонту з власної кишені у більшості випадків буде дешевшою за ціну розширеної гарантії.

2. Аудіосистема високого класу

Аудіосистеми високого класу коштують від 1000 до 5000 доларів. Та чи так вже вона потрібна у машині? Здається, краще обрати стандартну звукову систему.

3. Інформаційно-розважальна система преміумкласу

Покупці, які хочуть заощадити, можуть обрати базову комплектацію інформаційно-розважальної системи замість висококласної. Важливо зважити вартість і цінність, яку додає ця функція особисто вам.

4. Вбудована навігація

Якщо потрібна навігаційна система, подумайте про використання платформи для інтеграції зі смартфоном — Android Auto або Apple CarPlay, замість того, щоб купувати автомобіль з дорогою вбудованою навігацією.

5. Електронні двері, що зливаються з поверхнею дверей авто

Вони є естетично приємні, але часто проблемні. У холодному кліматі ці ручки можуть замерзнути. Механізми, що використовуються в цих ручках, також можуть з часом зламатися.

6. Преміумпакети оздоблення

Клієнти часто переплачують за оздоблення, які можуть включати естетичні оновлення, такі як унікальний дизайн колісних дисків або спеціальні кольори фарби. Ці елементи можуть мати чудовий вигляд, а деякі з них забезпечують додатковий комфорт, але вони не обов'язково покращують експлуатаційні характеристики чи безпеку автомобіля.

7. Негабаритні шини

Більші колеса та шини додають автомобілю певної естетики. Але вони коштують цілий статок, попри низьку функціональність.

Високоякісні шини варті додаткових інвестицій, але великі та вражаючі покришки не обов'язково означають хорошу якість.

8. Розкішна оббивка салону

Оновлення до шкіряних сидінь може збільшити витрати на 1000-2500 доларів. Подумайте про високоякісну тканину або шкірозамінник, які пропонують довговічність і комфорт за меншу ціну.

9. Автомобільний Wi-Fi

Щоб не переплачувати за цю функцію, ви можете використовувати свій телефон, аби налаштувати мобільну точку доступу, перебуваючи в авто.

10. Керамічне покриття від дилера

Керамічне покриття забезпечує додатковий захист від ультрафіолетового випромінювання, зберігає яскравий та насичений колір лакофарбового покриття, а також захищає автомобіль від пошкоджень, спричинених навколишнім середовищем. Але дилери можуть завищити ціну на нього, без жодних гарантій, що продукт якісний.

Раніше ми писали, що на автомобільному аукціоні Mecum Auctions в США продали 25 класичних авто за семизначні суми. Також розповідали про найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду.