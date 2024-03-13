Десять дополнительных дорогостоящих функций авто — можно ли без них обойтись

Неужели без hi-end аудио авто не поедет? Фото: dynaudio.com

По данным Kelley Blue Book, новые автомобили стоят в среднем 48 000 долларов, при этом дополнительные функции, например люк, встроенная навигация или аудиосистема высокого класса, увеличивают базовую цену на тысячи долларов. Нужны ли они вам?

Об этом написал Yahoo! Finance.

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1. Расширенная гарантия

Расширенные гарантии призваны оградить покупателей от более дорогого ремонта в далеком будущем.

Многие новые автомобили поставляются с комплексной гарантией производителя, покрывающей большинство проблем в течение первых нескольких лет владения.

В дальнейшем оплата ремонта из собственного кармана в большинстве случаев будет дешевле цены расширенной гарантии.

2. Аудиосистема высокого класса

Аудиосистемы высокого класса стоят от 1000 до 5000 долларов. Да так ли она нужна в машине? Кажется, лучше выбрать стандартную звуковую систему.

3. Информационно-развлекательная система премиум-класса

Покупатели, желающие сэкономить, могут выбрать базовую комплектацию информационно-развлекательной системы вместо высококлассной. Важно взвесить стоимость и ценность, которую дает эта функция лично вам.

4. Встроенная навигация

Если требуется навигационная система, подумайте об использовании платформы для интеграции со смартфоном — Android Auto или Apple CarPlay, вместо того чтобы покупать автомобиль с дорогой встроенной навигацией.

5. Электронные ручки, сливающиеся с поверхностью двери авто

Они эстетически приятны, но часто проблемны. В холодном климате эти ручки могут замерзнуть. Механизмы, используемые в этих ручках, также могут со временем сломаться.

6. Премиум-пакеты отделки

Клиенты часто переплачивают за отделку, которая может включать эстетические обновления, такие как уникальный дизайн колесных дисков или специальные цвета краски. Эти элементы могут иметь отличный вид, а некоторые из них обеспечивают дополнительный комфорт, но они не обязательно улучшают эксплуатационные характеристики или безопасность автомобиля.

7. Негабаритные шины

Большие колеса и шины придают автомобилю определенную эстетику. Но они стоят целое состояние, несмотря на низкую функциональность.

Высококачественные шины достойны инвестиций, но большие и впечатляющие покрышки не обязательно означают хорошее качество.

8. Роскошная обивка салона

Обновление до кожаных сидений может увеличить затраты на 1000-2500 долларов. Подумайте о высококачественной ткани или кожзаме, которые предлагают долговечность и комфорт по меньшей цене.

9. Автомобильный Wi-Fi

Чтобы не переплачивать за эту функцию, вы можете использовать телефон, чтобы настроить мобильную точку доступа, находясь в авто.

10. Керамическое покрытие от дилера

Керамическое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения, сохраняет яркий и насыщенный цвет лакокрасочного покрытия, а также защищает автомобиль от повреждений, вызванных окружающей средой. Но дилеры могут завысить цену на него, без гарантий, что продукт качественный.

Ранее мы писали, что на автомобильном аукционе Mecum Auctions в США продали 25 классических автомобилей за семизначные суммы. Также рассказывали о самых дорогих моделях Mercedes-Benz в истории бренда.