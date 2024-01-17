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ТОП-3 самых дорогих автомобилей, проданных на известном аукционе в 2024 году

17 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Ferrari: самые дорогие автомобили, проданные на аукционе Mecum Auctions в 2024 году
Среди 10 самых дорогих классических авто аукциона шесть были моделями Ferrari. Фото: classicdriver.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На первом в этом году значительном автомобильном аукционе Mecum Auctions, проходившем в городе Кисимми, штат Флорида, с молотка ушло более 3 тыс. новых и классических транспортных средств. Не менее 25 из них перешли из рук в руки за семизначные суммы.

Об этом написал Autoevolution.

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1. 1967 Ferrari 275 GTS/4 NART Spyder

Продано за 23,5 млн долларов

Фото: Mecum Auctions

Этот серебристый кабриолет один из 10 производимых и последний NART Spyder, ввезенный в США. Самый дорогой Ferrari того времени, этот 275 GTS/4 сохранил оригинальные кузовные панели и 3,3-литровый V12 двигатель и имеет соответствующий вид после комплексной реставрации.

Ferrari не обязательно должен быть красным, чтобы выделяться.

2. 1964 Ferrari 275 GTB/LM Competizione Speciale

Продано за 23 млн долларов

Фото: Mecum Auctions

Разработанный специально для гонки, он был завершен в ноябре 1964 года и передан SEFAC для тестирования. Ferrari использовала этот автомобиль в течение пяти месяцев для заводских испытаний и получения разрешения FIA. Этот конкретный экземпляр никогда не участвовал в гонках.

3. 1963 Ferrari 250 GT SWB California Spyder

Продано за 17,8 млн долларов

Фото: Mecum Auctions

Этот красный кабриолет с откидным верхом является последним из когда-либо построенных SWB California Spyder и одним из 55 выпущенных экземпляров. У него все еще есть оригинальный 3-литровый двигатель Colombo V12 под капотом.

Ранее состоялась премьера самых мощных суперкаров Ferrari за всю историю. Также мы представляли ТОП-3 самых лучших итальянских автомобилей с пробегом.

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