Ferrari: самые дорогие автомобили, проданные на аукционе Mecum Auctions в 2024 году

ТОП-3 самых дорогих автомобилей, проданных на известном аукционе в 2024 году
На первом в этом году значительном автомобильном аукционе Mecum Auctions, проходившем в городе Кисимми, штат Флорида, с молотка ушло более 3 тыс. новых и классических транспортных средств. Не менее 25 из них перешли из рук в руки за семизначные суммы.
Об этом написал Autoevolution.
1. 1967 Ferrari 275 GTS/4 NART Spyder
Продано за 23,5 млн долларов
Этот серебристый кабриолет один из 10 производимых и последний NART Spyder, ввезенный в США. Самый дорогой Ferrari того времени, этот 275 GTS/4 сохранил оригинальные кузовные панели и 3,3-литровый V12 двигатель и имеет соответствующий вид после комплексной реставрации.
Ferrari не обязательно должен быть красным, чтобы выделяться.
2. 1964 Ferrari 275 GTB/LM Competizione Speciale
Продано за 23 млн долларов
Разработанный специально для гонки, он был завершен в ноябре 1964 года и передан SEFAC для тестирования. Ferrari использовала этот автомобиль в течение пяти месяцев для заводских испытаний и получения разрешения FIA. Этот конкретный экземпляр никогда не участвовал в гонках.
3. 1963 Ferrari 250 GT SWB California Spyder
Продано за 17,8 млн долларов
Этот красный кабриолет с откидным верхом является последним из когда-либо построенных SWB California Spyder и одним из 55 выпущенных экземпляров. У него все еще есть оригинальный 3-литровый двигатель Colombo V12 под капотом.
Ранее состоялась премьера самых мощных суперкаров Ferrari за всю историю. Также мы представляли ТОП-3 самых лучших итальянских автомобилей с пробегом.
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