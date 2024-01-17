Ferrari: найдорожчі автомобілі, продані на аукціоні Mecum Auctions у 2024 році

Серед 10 найдорожчих класичних авто аукціону шість були моделями Ferrari. Фото: classicdriver.com

На першому у цьому році значному автомобільному аукціоні Mecum Auctions, який проходив у місті Кісіммі, штат Флорида, з молотка пішло понад 3 тис. нових та класичних транспортних засобів. Не менше 25 з них перейшли з рук в руки за семизначні суми.

Про це написав Autoevolution.

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1. 1967 Ferrari 275 GTS/4 NART Spyder

Продано за 23,5 млн доларів

Фото: Mecum Auctions

Цей сріблястий кабріолет один з 10 вироблених та останній NART Spyder, ввезений до США. Найдорожчий Ferrari того часу, цей 275 GTS/4 зберіг оригінальні кузовні панелі та 3,3-літровий двигун V12 та має відповідний вигляд після комплексної реставрації.

Ferrari не обов'язково повинен бути червоним, щоб виділятися.

2. 1964 Ferrari 275 GTB/LM Competizione Speciale

Продано за 23 млн доларів

Фото: Mecum Auctions

Розроблений спеціально для перегонів, він був завершений в листопаді 1964 року й переданий S.E.F.A.C. для тестування. Ferrari використовувала цей автомобіль протягом п'яти місяців для заводських випробувань та отримання дозволу FIA. Цей конкретний екземпляр ніколи участі в перегонах не брав.

3. 1963 Ferrari 250 GT SWB California Spyder

Продано за 17,8 млн доларів

Фото: Mecum Auctions

Цей червоний кабріолет з відкидним верхом є останнім з коли-небудь побудованих SWB California Spyder і одним з 55 випущених екземплярів. Він все ще має оригінальний 3-літровий двигун Colombo V12 під капотом.

Раніше відбулася прем'єра найпотужніших суперкарів Ferrari за всю історію. Також ми представляли ТОП-3 найкращих італійських автомобілів з пробігом.