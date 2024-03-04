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В Украине увеличились продажи новых авто — какие машины предпочитали

4 марта 2024 12:09
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие авто предпочитали украинцы в феврале — результаты продаж
Украинцы чаще посещают автосалоны. Фото: toyota.kharkov.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В феврале в Украине значительно вырос спрос на новые автомобили. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост продаж составляет 67%.

Об этом написал AUTO.RIA.

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В январе этого года было куплено 4543 новых машин, а уже в феврале эта цифра выросла до 5721 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались новые автомобили с бензиновыми двигателями и дизелями, в то же время продажи электрокаров также росли, но без существенного всплеска.

Предпочтения по типу силовой установки в феврале 2024 года

  • Бензиновые: 2440 новых авто (+700).
  • Дизельные: 1433 (+304).
  • Гибридные: 818 (+56).
  • Электрические: 1006(+111).
  • ГБО: 24 (+7).

Рейтинг самых успешных брендов украинского рынка традиционно возглавляет Toyota, хотя дистанция от ближайшего преследователя — Renault — сократилась. Успех французов связан с популярным в Украине кроссовером Duster, которого продали в феврале 593 единицы, что на 411 штук больше, чем в январе.

Самые популярные бренды в Украине в феврале 2024 года

  1. Toyota: 783 новых авто (+15).
  2. Renault: 696 (+198).
  3. Volkswagen: 499 (-13).
  4. Skoda: 497 (+176).
  5. Nissan: 271 (+72).
  6. BMW: 261 (+131).
  7. Peugeot: 239 (+92).
  8. Suzuki: 208 (+33).
  9. Hyundai: 203 (+11).
  10. Mazda: 203 (+42).
  11. Audi: 182 (+36).
  12. Honda: 178 (+49).
  13. BYD: 173 (+27).
  14. Lexus: 164 (+8).
  15. Kia: 154 (+89).
  16. Citroen: 139 (-8).
  17. Mercedes-Benz: 134 (-7).
  18. Land Rover: 79 (+28).
  19. Volvo: 66 (+26).
  20. Mitsubishi: 63 (+44).
  21. Chery: 56 (+21).

Сокращение спроса на Volkswagen ID.4 Crozz не оказало негативного влияния на сегмент новых электромобилей, ведь предпочтения украинских автолюбителей становятся разнообразнее — выросла популярность электрокаров BYD Song Plus, Honda e:NS1, Nissan Ariya и др.

Ранее мы писали, какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тысяч долларов. Также представили самые доступные по цене новые седаны в Украине.

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