Какие авто предпочитали украинцы в феврале — результаты продаж

Украинцы чаще посещают автосалоны. Фото: toyota.kharkov.ua

В феврале в Украине значительно вырос спрос на новые автомобили. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост продаж составляет 67%.

Об этом написал AUTO.RIA.

Читайте также:

В январе этого года было куплено 4543 новых машин, а уже в феврале эта цифра выросла до 5721 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались новые автомобили с бензиновыми двигателями и дизелями, в то же время продажи электрокаров также росли, но без существенного всплеска.

Предпочтения по типу силовой установки в феврале 2024 года

Бензиновые: 2440 новых авто (+700).

Дизельные: 1433 (+304).

Гибридные: 818 (+56).

Электрические: 1006(+111).

ГБО: 24 (+7).

Рейтинг самых успешных брендов украинского рынка традиционно возглавляет Toyota, хотя дистанция от ближайшего преследователя — Renault — сократилась. Успех французов связан с популярным в Украине кроссовером Duster, которого продали в феврале 593 единицы, что на 411 штук больше, чем в январе.

Самые популярные бренды в Украине в феврале 2024 года

Toyota: 783 новых авто (+15). Renault: 696 (+198). Volkswagen: 499 (-13). Skoda: 497 (+176). Nissan: 271 (+72). BMW: 261 (+131). Peugeot: 239 (+92). Suzuki: 208 (+33). Hyundai: 203 (+11). Mazda: 203 (+42). Audi: 182 (+36). Honda: 178 (+49). BYD: 173 (+27). Lexus: 164 (+8). Kia: 154 (+89). Citroen: 139 (-8). Mercedes-Benz: 134 (-7). Land Rover: 79 (+28). Volvo: 66 (+26). Mitsubishi: 63 (+44). Chery: 56 (+21).

Сокращение спроса на Volkswagen ID.4 Crozz не оказало негативного влияния на сегмент новых электромобилей, ведь предпочтения украинских автолюбителей становятся разнообразнее — выросла популярность электрокаров BYD Song Plus, Honda e:NS1, Nissan Ariya и др.

Ранее мы писали, какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тысяч долларов. Также представили самые доступные по цене новые седаны в Украине.