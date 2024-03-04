Какие авто предпочитали украинцы в феврале — результаты продаж

В Украине увеличились продажи новых авто — какие машины предпочитали
В феврале в Украине значительно вырос спрос на новые автомобили. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост продаж составляет 67%.
Об этом написал AUTO.RIA.
В январе этого года было куплено 4543 новых машин, а уже в феврале эта цифра выросла до 5721 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались новые автомобили с бензиновыми двигателями и дизелями, в то же время продажи электрокаров также росли, но без существенного всплеска.
Предпочтения по типу силовой установки в феврале 2024 года
- Бензиновые: 2440 новых авто (+700).
- Дизельные: 1433 (+304).
- Гибридные: 818 (+56).
- Электрические: 1006(+111).
- ГБО: 24 (+7).
Рейтинг самых успешных брендов украинского рынка традиционно возглавляет Toyota, хотя дистанция от ближайшего преследователя — Renault — сократилась. Успех французов связан с популярным в Украине кроссовером Duster, которого продали в феврале 593 единицы, что на 411 штук больше, чем в январе.
Самые популярные бренды в Украине в феврале 2024 года
- Toyota: 783 новых авто (+15).
- Renault: 696 (+198).
- Volkswagen: 499 (-13).
- Skoda: 497 (+176).
- Nissan: 271 (+72).
- BMW: 261 (+131).
- Peugeot: 239 (+92).
- Suzuki: 208 (+33).
- Hyundai: 203 (+11).
- Mazda: 203 (+42).
- Audi: 182 (+36).
- Honda: 178 (+49).
- BYD: 173 (+27).
- Lexus: 164 (+8).
- Kia: 154 (+89).
- Citroen: 139 (-8).
- Mercedes-Benz: 134 (-7).
- Land Rover: 79 (+28).
- Volvo: 66 (+26).
- Mitsubishi: 63 (+44).
- Chery: 56 (+21).
Сокращение спроса на Volkswagen ID.4 Crozz не оказало негативного влияния на сегмент новых электромобилей, ведь предпочтения украинских автолюбителей становятся разнообразнее — выросла популярность электрокаров BYD Song Plus, Honda e:NS1, Nissan Ariya и др.
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