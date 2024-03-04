Яким авто віддавали перевагу українці у лютому — результати продажів

Українці частіше відвідують автосалони. Фото: toyota.kharkov.ua

У лютому в Україні значно зріс попит на нові автомобілі. У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зростання продажів становить 67%.

Про це написав AUTO.RIA.

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В січні цього року було куплено 4543 нових машин, а вже у лютому ця цифра зросла до 5721 авто. Найбільший попит мали нові автомобілі з бензиновими двигунами та дизелями, водночас продажі електрокарів також зростали, але без суттєвого сплеску.

Вподобання за типом силової установки у лютому 2024 року

Бензинові: 2440 нових авто (+700).

Дизельні: 1433 (+304).

Гібридні: 818 (+56).

Електричні: 1006 (+111).

ГБО: 24 (+7).

Рейтинг найуспішніших брендів українського ринку традиційно очолює Toyota, хоча дистанція від найближчого переслідувача — Renault — скоротилася. Успіх французів пов'язаний з популярним в Україні кросовером Duster, якого продали у лютому 593 одиниці, що на 411 штук більше, ніж у січні.

Найпопулярніші бренди в Україні у лютому 2024 року

Toyota: 783 нових авто (+15). Renault: 696 (+198). Volkswagen: 499 (-13). Skoda: 497 (+176). Nissan: 271 (+72). BMW: 261 (+131). Peugeot: 239 (+92). Suzuki: 208 (+33). Hyundai: 203 (+11). Mazda: 203 (+42). Audi: 182 (+36). Honda: 178 (+49). BYD: 173 (+27). Lexus: 164 (+8). Kia: 154 (+89). Citroen: 139 (-8). Mercedes-Benz: 134 (-7). Land Rover: 79 (+28). Volvo: 66 (+26). Mitsubishi: 63 (+44). Chery: 56 (+21).

Скорочення попиту на Volkswagen ID.4 Crozz не мало негативного впливу на сегмент нових електромобілів, адже вподобання українських автолюбителів стають різноманітнішими — зросла популярність електрокарів BYD Song Plus, Honda e:NS1, Nissan Ariya тощо.

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