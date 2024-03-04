Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні збільшилися продажі нових авто — яким машинам віддавали перевагу arrow

В Україні збільшилися продажі нових авто — яким машинам віддавали перевагу

4 березня 2024 12:09
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Яким авто віддавали перевагу українці у лютому — результати продажів
Українці частіше відвідують автосалони. Фото: toyota.kharkov.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У лютому в Україні значно зріс попит на нові автомобілі. У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зростання продажів становить 67%.

Про це написав AUTO.RIA.

Читайте також:

В січні цього року було куплено 4543 нових машин, а вже у лютому ця цифра зросла до 5721 авто. Найбільший попит мали нові автомобілі з бензиновими двигунами та дизелями, водночас продажі електрокарів також зростали, але без суттєвого сплеску.

Вподобання за типом силової установки у лютому 2024 року

  • Бензинові: 2440 нових авто (+700).
  • Дизельні: 1433 (+304).
  • Гібридні: 818 (+56).
  • Електричні: 1006 (+111).
  • ГБО: 24 (+7).

Рейтинг найуспішніших брендів українського ринку традиційно очолює Toyota, хоча дистанція від найближчого переслідувача — Renault — скоротилася. Успіх французів пов'язаний з популярним в Україні кросовером Duster, якого продали у лютому 593 одиниці, що на 411 штук більше, ніж у січні.

Найпопулярніші бренди в Україні у лютому 2024 року

  1. Toyota: 783 нових авто (+15).
  2. Renault: 696 (+198).
  3. Volkswagen: 499 (-13).
  4. Skoda: 497 (+176).
  5. Nissan: 271 (+72).
  6. BMW: 261 (+131).
  7. Peugeot: 239 (+92).
  8. Suzuki: 208 (+33).
  9. Hyundai: 203 (+11).
  10. Mazda: 203 (+42).
  11. Audi: 182 (+36).
  12. Honda: 178 (+49).
  13. BYD: 173 (+27).
  14. Lexus: 164 (+8).
  15. Kia: 154 (+89).
  16. Citroen: 139 (-8).
  17. Mercedes-Benz: 134 (-7).
  18. Land Rover: 79 (+28).
  19. Volvo: 66 (+26).
  20. Mitsubishi: 63 (+44).
  21. Chery: 56 (+21).

Скорочення попиту на Volkswagen ID.4 Crozz не мало негативного впливу на сегмент нових електромобілів, адже вподобання українських автолюбителів стають різноманітнішими — зросла популярність електрокарів BYD Song Plus, Honda e:NS1, Nissan Ariya тощо.

Раніше ми писали, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. Також представили найдоступніші за ціною нові седани в Україні.

рейтинг
авто
електрокари
автомобіль
продаж авто
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року