Яким авто віддавали перевагу українці у лютому — результати продажів

В Україні збільшилися продажі нових авто — яким машинам віддавали перевагу
У лютому в Україні значно зріс попит на нові автомобілі. У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зростання продажів становить 67%.
Про це написав AUTO.RIA.
В січні цього року було куплено 4543 нових машин, а вже у лютому ця цифра зросла до 5721 авто. Найбільший попит мали нові автомобілі з бензиновими двигунами та дизелями, водночас продажі електрокарів також зростали, але без суттєвого сплеску.
Вподобання за типом силової установки у лютому 2024 року
- Бензинові: 2440 нових авто (+700).
- Дизельні: 1433 (+304).
- Гібридні: 818 (+56).
- Електричні: 1006 (+111).
- ГБО: 24 (+7).
Рейтинг найуспішніших брендів українського ринку традиційно очолює Toyota, хоча дистанція від найближчого переслідувача — Renault — скоротилася. Успіх французів пов'язаний з популярним в Україні кросовером Duster, якого продали у лютому 593 одиниці, що на 411 штук більше, ніж у січні.
Найпопулярніші бренди в Україні у лютому 2024 року
- Toyota: 783 нових авто (+15).
- Renault: 696 (+198).
- Volkswagen: 499 (-13).
- Skoda: 497 (+176).
- Nissan: 271 (+72).
- BMW: 261 (+131).
- Peugeot: 239 (+92).
- Suzuki: 208 (+33).
- Hyundai: 203 (+11).
- Mazda: 203 (+42).
- Audi: 182 (+36).
- Honda: 178 (+49).
- BYD: 173 (+27).
- Lexus: 164 (+8).
- Kia: 154 (+89).
- Citroen: 139 (-8).
- Mercedes-Benz: 134 (-7).
- Land Rover: 79 (+28).
- Volvo: 66 (+26).
- Mitsubishi: 63 (+44).
- Chery: 56 (+21).
Скорочення попиту на Volkswagen ID.4 Crozz не мало негативного впливу на сегмент нових електромобілів, адже вподобання українських автолюбителів стають різноманітнішими — зросла популярність електрокарів BYD Song Plus, Honda e:NS1, Nissan Ariya тощо.
Раніше ми писали, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. Також представили найдоступніші за ціною нові седани в Україні.
Читайте Новини.LIVE!