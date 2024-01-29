Mercedes-Benz: два самых дорогих автомобиля за всю историю немецкого производителя

Астрономическая стоимость некоторых моделей Mercedes-Benz оправдана их характеристиками и небольшими тиражами. Фото: pinterest.com

Mercedes-Benz всегда славился своими автомобилями премиум-класса. Рассмотрим два самых дорогих автомобиля за время существования бренда, за которыми гоняются коллекционеры мира.

Об этом написал Dexpens.

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2009 Mercedes-Benz McLaren Stirling Moss

Цена на момент выпуска: 1,1 млн. долларов.

Фото: carscoops.com

SLR McLaren Stirling Moss является уникальным суперкаром с тиражом всего 75 экземпляров. Автомобиль посвящен памяти легендарного британского перегонщика Стирлинга Мосса. Машина получила выдающийся дизайн с открытой кабиной и аэродинамически оптимизированным корпусом.

Автомобиль имеет 5,4-литровый V8 двигатель мощностью 650 л.с. Максимальная скорость суперкара 350 км/ч, разгон до 100 км/ч – всего 3,5 секунды.

2017 Mercedes-Maybach S650 Cabriolet

Цена на момент выпуска: 320 тысяч долларов.

Фото: thembmarket.com

Этот кабриолет стал частью суббренда Maybach, производящего одни из самых роскошных автомобилей в линейке Mercedes-Benz. Было выпущено всего 300 единиц модели.

Maybach S650 получил 6-литровый двигатель V12 мощностью 621 л.с., работающий вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая плавное движение. В интерьере использована премиальная кожа и ручная деревянная отделка.

Ранее Mercedes представил суперкар, которым можно управлять с помощью мысли. Также Mercedes обновил AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, который теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.