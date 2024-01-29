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Найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду — чи справедлива ціна

29 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Mercedes-Benz: два найдорожчі авто за всю історію німецького виробника
Астрономічна вартість деяких моделей Mercedes-Benz виправдана їхніми характеристиками та невеликими тиражами. Фото: pinterest.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Mercedes-Benz завжди славився своїми автомобілями преміумкласу. Розглянемо два найдорожчих автомобілі за час існування бренда, за якими ганяються колекціонери світу.

Про це написав Dexpens.

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2009 Mercedes-Benz McLaren Stirling Moss

Ціна на момент випуску: 1,1 млн доларів.

Фото: carscoops.com

SLR McLaren Stirling Moss є унікальним суперкаром з тиражем лише 75 екземплярів. Авто присвячено пам'яті легендарного британського перегонника Стірлінга Мосса. Машина отримала надзвичайний дизайн з відкритою кабіною та аеродинамічно оптимізованим корпусом.

Автомобіль має 5,4-літровий двигун V8 потужністю 650 к.с. Максимальна швидкість суперкара 350 км/год, розгін до 100 км/год — лише 3,5 секунди.

2017 Mercedes-Maybach S650 Cabriolet

Ціна на момент випуску: 320 тис. доларів.

Фото: thembmarket.com

Цей кабріолет став частиною суббренду Maybach, який виробляє одні з найрозкішніших автомобілів у лінійці Mercedes-Benz. Було випущено лише 300 одиниць моделі.

Maybach S650 отримав 6-літровий двигун V12 потужністю 621 к.с., який працює разом з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач, забезпечуючи плавний рух. В інтер'єрі використані преміальна шкіра та ручна дерев'яна обробка.

Раніше Mercedes представив суперкар, яким можна керувати за допомогою думки. Також Mercedes оновив AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe, яке тепер може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди.

Німеччина
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