Сколько тратит на содержание авто среднестатистический автовладелец в Украине в 2024 году

Сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы содержать автомобиль — расчет затрат
Считается, что затраты на автомобиль не должны превышать 15-20% заработной платы автовладельца. Однако, какой бы ни была зарплата, нужно прежде всего учитывать жизненную необходимость в личном транспорте.
Об этом написал Telegraf.
Для расчетов расходов на содержание автомобиля взята наиболее продаваемая в мире модель Toyota Corolla, которая в год проезжает около 10 тыс. километров. Все показатели расходов — средние.
Топливо
Очень ощутимая статья расходов. В комбинированном режиме Toyota Corolla с 1.6 CVT двигателем тратит 6,5 л бензина на 100 км. Чтобы проехать 10 тыс. км, нужно потратить 650 литров бензина на 35 100 грн, или 3000 грн в месяц.
Страхование
Среднее значение суммы обычной страховки без дополнительного покрытия для этой модели составляет около 2500 грн на рік. Если нужна защита при ДТП, стоимость растет до 3000-3500 грн.
Мойка
Для среднеразмерного седана сеанс в мойке самообслуживания стоит 100 грн. В основном авто моют дважды в месяц. То есть в год на мойку тратится 2400 грн.
Техническое обслуживание
- Комплексное ежегодное техобслуживание автомобиля в сертифицированном центре стоит 750 грн.
- Три фильтра, которые нужно менять раз в год: салона (220 грн), воздушный (200 грн), топливный (500 грн).
- Ежегодная замена смазки, причем в седан нужно залить до 5 литров масла за раз (1500 грн).
- Дважды в год необходимо заменить сезонные шины в авто (1400 грн).
- Зимний и летний омыватель стекла (400 грн.).
- Итого: 4790 грн.
Следовательно, в год владельцу Toyota Corolla нужно потратить не менее 44 970 грн, или 3747,5 грн в месяц. Причем в расчет не брались внезапные поломки авто и затраты на ремонт, а также плата за парковку, стоянку или гараж.
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