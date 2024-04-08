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Сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы содержать автомобиль — расчет затрат

8 апреля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Сколько тратит на содержание авто среднестатистический автовладелец в Украине в 2024 году
Техническое обслуживание авто. Фото: whichcar.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Считается, что затраты на автомобиль не должны превышать 15-20% заработной платы автовладельца. Однако, какой бы ни была зарплата, нужно прежде всего учитывать жизненную необходимость в личном транспорте.

Об этом написал Telegraf.

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Для расчетов расходов на содержание автомобиля взята наиболее продаваемая в мире модель Toyota Corolla, которая в год проезжает около 10 тыс. километров. Все показатели расходов — средние.

Топливо

Очень ощутимая статья расходов. В комбинированном режиме Toyota Corolla с 1.6 CVT двигателем тратит 6,5 л бензина на 100 км. Чтобы проехать 10 тыс. км, нужно потратить 650 литров бензина на 35 100 грн, или 3000 грн в месяц.

Страхование

Среднее значение суммы обычной страховки без дополнительного покрытия для этой модели составляет около 2500 грн на рік. Если нужна защита при ДТП, стоимость растет до 3000-3500 грн.

Мойка

Для среднеразмерного седана сеанс в мойке самообслуживания стоит 100 грн. В основном авто моют дважды в месяц. То есть в год на мойку тратится 2400 грн.

Техническое обслуживание

  • Комплексное ежегодное техобслуживание автомобиля в сертифицированном центре стоит 750 грн.
  • Три фильтра, которые нужно менять раз в год: салона (220 грн), воздушный (200 грн), топливный (500 грн).
  • Ежегодная замена смазки, причем в седан нужно залить до 5 литров масла за раз (1500 грн).
  • Дважды в год необходимо заменить сезонные шины в авто (1400 грн).
  • Зимний и летний омыватель стекла (400 грн.).
  • Итого: 4790 грн.

 

Сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы удерживать автомобиль - расчет затрат - фото 1

Следовательно, в год владельцу Toyota Corolla нужно потратить не менее 44 970 грн, или 3747,5 грн в месяц. Причем в расчет не брались внезапные поломки авто и затраты на ремонт, а также плата за парковку, стоянку или гараж.

Ранее мы писали, почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих автомобилей. Также рассказывали о десяти функциях, за которые переплачивают покупатели новых автомобилей.

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