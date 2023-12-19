Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow От Daewoo до Audi — сколько должен работать украинец, чтобы купить авто arrow

От Daewoo до Audi — сколько должен работать украинец, чтобы купить авто

19 декабря 2023 11:44
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные автомобили в Украине: сколько должны работать украинцы, чтобы их купить
Если откладывать половину зарплаты, среднестатистическому украинцу понадобится более четырех лет, что собрать на Audi A4 2013 года выпуска. Фото: auto.ria.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последний год средняя цена на новые автомобили выросла на 21%. Сколько обычному украинцу нужно работать и экономить на всем, чтобы приобрести хотя бы подержанный автомобиль.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

Средняя зарплата и цены на авто в Украине

В 2023 году средняя заработная плата равняется 18 261 грн (около 494 доллара). Тем временем средняя цена новых автомобилей выросла до 33,5 тыс. евро (на 21% больше по сравнению с 2022 годом).

Поэтому, чтобы быть реалистами, обратимся к рынку подержанных автомобилей.

  • Daewoo Lanos 2007 года выпуска можно приобрести за 2,5 тысячи долларов.
  • Audi A4 2013 года выпуска — за 13 тыс. долларов.
  • Volkswagen Touareg 2014 года выпуска — за 25 тыс. долларов.

Сколько времени придется собирать на автомобиль

Если из средней зарплаты 18 261 грн человек сможет сохранить половину, то в месяц он будет откладывать примерно 247 долларов.

Такими темпами можно собрать необходимые средства:

  • на Daewoo Lanos 2007 за примерно 10 месяцев;
  • на Audi A4 2013 года за 52 месяца;
  • на Volkswagen Touareg 2014 за 101 месяц;
  • на новый автомобиль за 33,5 тыс. долларов за 135 месяцев.

Итак, для большинства украинцев собственное авто является отдаленной мечтой с неясными перспективами, ведь пока человек будет годами собирать деньги, цены на машины, вероятно, снижаться не будут, скорее, наоборот.

Ранее мы писали, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов. Также были названы надежные дешевые автомобили в Украине в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме