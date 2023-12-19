Подержанные автомобили в Украине: сколько должны работать украинцы, чтобы их купить

От Daewoo до Audi — сколько должен работать украинец, чтобы купить авто
За последний год средняя цена на новые автомобили выросла на 21%. Сколько обычному украинцу нужно работать и экономить на всем, чтобы приобрести хотя бы подержанный автомобиль.
Об этом написала Avtosota.
Средняя зарплата и цены на авто в Украине
В 2023 году средняя заработная плата равняется 18 261 грн (около 494 доллара). Тем временем средняя цена новых автомобилей выросла до 33,5 тыс. евро (на 21% больше по сравнению с 2022 годом).
Поэтому, чтобы быть реалистами, обратимся к рынку подержанных автомобилей.
- Daewoo Lanos 2007 года выпуска можно приобрести за 2,5 тысячи долларов.
- Audi A4 2013 года выпуска — за 13 тыс. долларов.
- Volkswagen Touareg 2014 года выпуска — за 25 тыс. долларов.
Сколько времени придется собирать на автомобиль
Если из средней зарплаты 18 261 грн человек сможет сохранить половину, то в месяц он будет откладывать примерно 247 долларов.
Такими темпами можно собрать необходимые средства:
- на Daewoo Lanos 2007 за примерно 10 месяцев;
- на Audi A4 2013 года за 52 месяца;
- на Volkswagen Touareg 2014 за 101 месяц;
- на новый автомобиль за 33,5 тыс. долларов за 135 месяцев.
Итак, для большинства украинцев собственное авто является отдаленной мечтой с неясными перспективами, ведь пока человек будет годами собирать деньги, цены на машины, вероятно, снижаться не будут, скорее, наоборот.
Ранее мы писали, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов. Также были названы надежные дешевые автомобили в Украине в 2023 году.
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