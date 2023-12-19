Подержанные автомобили в Украине: сколько должны работать украинцы, чтобы их купить

Если откладывать половину зарплаты, среднестатистическому украинцу понадобится более четырех лет, что собрать на Audi A4 2013 года выпуска. Фото: auto.ria.com

За последний год средняя цена на новые автомобили выросла на 21%. Сколько обычному украинцу нужно работать и экономить на всем, чтобы приобрести хотя бы подержанный автомобиль.

Об этом написала Avtosota.

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В 2023 году средняя заработная плата равняется 18 261 грн (около 494 доллара). Тем временем средняя цена новых автомобилей выросла до 33,5 тыс. евро (на 21% больше по сравнению с 2022 годом).

Поэтому, чтобы быть реалистами, обратимся к рынку подержанных автомобилей.

Daewoo Lanos 2007 года выпуска можно приобрести за 2,5 тысячи долларов.

Audi A4 2013 года выпуска — за 13 тыс. долларов.

Volkswagen Touareg 2014 года выпуска — за 25 тыс. долларов.

Сколько времени придется собирать на автомобиль

Если из средней зарплаты 18 261 грн человек сможет сохранить половину, то в месяц он будет откладывать примерно 247 долларов.

Такими темпами можно собрать необходимые средства:

на Daewoo Lanos 2007 за примерно 10 месяцев;

на Audi A4 2013 года за 52 месяца;

на Volkswagen Touareg 2014 за 101 месяц;

на новый автомобиль за 33,5 тыс. долларов за 135 месяцев.

Итак, для большинства украинцев собственное авто является отдаленной мечтой с неясными перспективами, ведь пока человек будет годами собирать деньги, цены на машины, вероятно, снижаться не будут, скорее, наоборот.

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