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Від Daewoo до Audi — скільки має працювати українець, щоб купити авто

19 грудня 2023 11:44
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані авто в Україні: скільки мають працювати українці, щоб їх купити
Якщо відкладати половину зарплати, середньостатистичному українцеві знадобиться понад чотири роки, що назбирати на Audi A4 2013 року випуску. Фото: auto.ria.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останній рік середня ціна на нові автомобілі зросла на 21%. Скільки пересічному українцю потрібно працювати та заощаджувати на всьому, щоб придбати хоча б вживаний автомобіль.

Про це написала Avtosota.

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Середня зарплата та ціни на авто в Україні

У 2023 році середня заробітна плата дорівнює 18 261 грн (близько 494 долари). Тим часом середня ціна нових автомобілів зросла до 33,5 тис. євро (на 21% більше порівняно з 2022 роком).

Тому, щоб бути реалістами, звернемося до ринку вживаних авто.

  • Daewoo Lanos 2007 року випуску можна придбати за 2,5 тис. доларів.
  • Audi A4 2013 року випуску — за 13 тис. доларів.
  • Volkswagen Touareg 2014 року випуску — за 25 тис. доларів.

Скільки часу доведеться збирати на автомобіль

Якщо з середньої зарплати 18 261 грн пересічна людина зможе зберегти половину, то на місяць він відкладатиме приблизно 247 доларів.

Такими темпами можна назбирати необхідні кошти:

  • на Daewoo Lanos 2007 за приблизно 10 місяців;
  • на Audi A4 2013 за 52 місяці;
  • на Volkswagen Touareg 2014 за 101 місяць;
  • на нове авто за 33,5 тис. доларів за 135 місяців.

Отже, для більшості українців власне авто є віддаленою мрією з неясними перспективами, адже, поки людина буде роками збирати гроші, ціни на машини, ймовірно, знижуватися не будуть, скоріше, навпаки.

Раніше ми писали, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів. Також були названі надійні найдешевші вживані авто в Україні у 2023 році.

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