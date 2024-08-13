Як правильно чистити колісні диски, щоб не залишалося подряпин — інструкція

Чищення дисків. Фото: ford.co.uk

Диски машини важливо підтримувати у чистоті, щоб уберегти їх від бруду та іржі. Тому в ідеалі колеса бажано чистити двічі на місяць.

Про це написав Sante Plus.

Читайте також:

Яка різниця між дисками при чищенні

Легкосплавні диски мають блискучіше покриття, тоді як сталеві відомі своєю міцністю.

Важливо переконатися, що використовується безкислотний засіб, особливо для легкосплавних дисків, щоб зберегти їх зовнішній вигляд.

Що знадобиться для чистки

Автошампунь знежирювальний (для дисків без керамічного покриття).

Автошампунь без воску, pH-нейтральний (для дисків з керамічним покриттям).

Безкислотний спрей для чищення коліс.

Рукавички для прання з мікрофібри.

Обідкова щітка з м’якою щетиною.

Відро.

1. Полийте колеса

Найефективнішою технікою очищення коліс є мийка під високим тиском. Якщо такої можливості немає, приєднайте розпилювальну насадку до садового шланга та збризніть колеса великою кількістю води, щоб видалити якомога більше бруду.

2. Спрей для очищення обідків

Використовуючи аерозольний засіб для чищення коліс, ознайомтеся з інструкціями щодо використання, наведеними на упаковці. Деякі продукти потребують лише розпилення з наступним змиванням.

3. Вимийте колеса автошампунем

Хоча хімічні засоби для очищення можуть бути ефективними, залишати їх на поверхні коліс — погана ідея. Особливо якщо диски легкосплавні або хромовані. Рекомендується зупинити свій вибір на специфічному автомобільному шампуні.

4. Повне полоскання

Промийте колеса зовні та всередині, а також колісні арки очисником високого тиску або шлангом.

5. Сушка дисків

Не залишайте колеса сохнути на сонці, адже на дисках будуть непривабливі водяні розводи. Ніщо не зрівняється з гарним витиранням тканиною з мікрофібри. Інші рішення часто містять ризик подряпати поверхню.

Раніше назвали кольори автомобілів, на яких непомітний бруд. Також ми писали, як ефективно видалити залишки комах з лобового скла.