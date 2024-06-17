Водіїв попередили про шість місць в авто, які не можна мити у звичайний спосіб

Автомийка. Фото: freepik

Під час миття автомобіля важливо не перестаратися та не пошкодити машину. Адже кілька елементів авто краще не мочити.

Про це написав Telegraf.

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Найвразливішими є елементи під капотом — котушки запалювання, генератор та стартер. Потрапляння води на блоки керування, датчики та роз'єми може призвести до короткого замикання та виходу з ладу компонентів.

Повітрозабірник

Якщо вода потрапить у повітряний фільтр, двигун отримає гідроудар, що закінчиться дорогим капітальним ремонтом мотора.

Вихлопна труба

Потрапляння холодної води на гарячу вихлопну трубу може спричинити появу тріщин на глушнику або каталізаторі.

Шкіряний салон

Використовуйте для очищення шкіряної оббивки салону авто спеціальні засоби, а не воду. Адже під впливом вологи матеріал може розтріскатися або змінити колір.

Мультимедіа

Сенсорні екрани та кнопки керування аудіосистемою вкрай чутливі до води. Протирайте їх лише злегка вологою ганчіркою.

Панель приладів

Очищуйте панель приладів сухою серветкою або спеціальним спреєм. Якщо вода потрапить під прозорий пластик, яким накриті циферблати спідометра, тахометра та лічильників, утвориться конденсат, що погіршить видимість показників.

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