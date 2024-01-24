Без подряпин: як самотужки відновити лобове скло автомобіля

Шліфувати вітрове скло потрібно в чистому приміщенні. Фото: griotsgarage.com

Подряпини на лобовому склі автомобіля гарантовано з'являться рано чи пізно через високі навантаження, які воно отримує. Якщо ушкодження не надто глибокі, то довести скло до заводського стану самотужки нескладно, варто скористатися лише кількома корисними порадами.

Про це написав Hyser.

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Чому з'являються подряпини

Тверді частинки пилу та бруду потрапляють під склоочисники, і тоді за кожного руху двірників на вітровому склі залишаються подряпини.

Дрібні камінці вилітають з-під коліс автомобіля, що їде попереду, та на великій швидкості потрапляють на лобове скло вашого авто.

Очистка скла металевими шкребками та жорсткими щітками.

Як відновити вітрове скло

Полірування лобового скла варто проводити, якщо подряпин не надто багато та вони неглибокі. Працювати треба в чистому приміщенні.

Візьміть:

шліфувальну машинку;

фетрове коло;

полірувальні пасти;

воду;

засоби для миття скла.

Покрокова інструкція

Ретельно помийте скло.

Позначте проблемні ділянки маркером.

Нанесіть полірувальну пасту на коло.

Обробляйте пошкоджені зони, періодично змочуючи їх водою.

Продовжуйте до видимого покращення.

Для полірування можна використовувати:

пасту ДОІ;

харчову соду;

спеціальні склади з оксидом церію або карбідом бору.

Раніше ми писали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло. Також розповідали, як не варто видаляти лід з лобового скла автомобіля.