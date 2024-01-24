Без царапин: как самостоятельно восстановить лобовое стекло автомобиля

Шлифовать ветровое стекло нужно в чистом помещении. Фото: griotsgarage.com

Царапины на лобовом стекле автомобиля гарантированно появятся рано или поздно из-за высоких нагрузок, которые оно получает. Если повреждения не слишком глубокие, то довести стекло до заводского состояния самостоятельно несложно, стоит воспользоваться несколькими полезными советами.

Об этом написал Hyser.

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Твердые частицы пыли и грязи попадают под стеклоочистители, и при каждом движении дворников на ветровом стекле остаются царапины.

Мелкие камни вылетают из-под колес идущего впереди автомобиля и на большой скорости попадают на лобовое стекло вашего авто.

Очистка стекла металлическими скребками и жесткими щетками.

Как восстановить ветровое стекло

Полировку лобового стекла следует проводить, если царапин не слишком много и они неглубокие. Работать нужно в чистом помещении.

Возьмите:

шлифовальную машинку;

фетровый круг;

полировальные пасты;

воду;

средства для мытья стекла.

Пошаговая инструкция

Тщательно помойте стекло.

Отметьте проблемные участки маркером.

Нанесите полировальную пасту на круг.

Обрабатывайте поврежденные зоны, периодически смачивая их водой.

Продолжайте до видимого улучшения.

Для полировки можно использовать:

пасту ГОИ;

пищевую соду;

специальные составы с оксидом церия или карбидом бора.

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