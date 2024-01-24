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Лайфхак — как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле

24 января 2024 11:37
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Без царапин: как самостоятельно восстановить лобовое стекло автомобиля
Шлифовать ветровое стекло нужно в чистом помещении. Фото: griotsgarage.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Царапины на лобовом стекле автомобиля гарантированно появятся рано или поздно из-за высоких нагрузок, которые оно получает. Если повреждения не слишком глубокие, то довести стекло до заводского состояния самостоятельно несложно, стоит воспользоваться несколькими полезными советами.

Об этом написал Hyser.

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Почему появляются царапины

  • Твердые частицы пыли и грязи попадают под стеклоочистители, и при каждом движении дворников на ветровом стекле остаются царапины.
  • Мелкие камни вылетают из-под колес идущего впереди автомобиля и на большой скорости попадают на лобовое стекло вашего авто.
  • Очистка стекла металлическими скребками и жесткими щетками.

Как восстановить ветровое стекло

Полировку лобового стекла следует проводить, если царапин не слишком много и они неглубокие. Работать нужно в чистом помещении.

Возьмите:

  • шлифовальную машинку;
  • фетровый круг;
  • полировальные пасты;
  • воду;
  • средства для мытья стекла.

Пошаговая инструкция

  • Тщательно помойте стекло.
  • Отметьте проблемные участки маркером.
  • Нанесите полировальную пасту на круг.
  • Обрабатывайте поврежденные зоны, периодически смачивая их водой.
  • Продолжайте до видимого улучшения.

Для полировки можно использовать:

  • пасту ГОИ;
  • пищевую соду;
  • специальные составы с оксидом церия или карбидом бора.

Ранее мы писали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло. Также рассказывали, как не следует удалять лед с лобового стекла автомобиля.

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