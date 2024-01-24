Без царапин: как самостоятельно восстановить лобовое стекло автомобиля

Лайфхак — как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле
Царапины на лобовом стекле автомобиля гарантированно появятся рано или поздно из-за высоких нагрузок, которые оно получает. Если повреждения не слишком глубокие, то довести стекло до заводского состояния самостоятельно несложно, стоит воспользоваться несколькими полезными советами.
Об этом написал Hyser.
Почему появляются царапины
- Твердые частицы пыли и грязи попадают под стеклоочистители, и при каждом движении дворников на ветровом стекле остаются царапины.
- Мелкие камни вылетают из-под колес идущего впереди автомобиля и на большой скорости попадают на лобовое стекло вашего авто.
- Очистка стекла металлическими скребками и жесткими щетками.
Как восстановить ветровое стекло
Полировку лобового стекла следует проводить, если царапин не слишком много и они неглубокие. Работать нужно в чистом помещении.
Возьмите:
- шлифовальную машинку;
- фетровый круг;
- полировальные пасты;
- воду;
- средства для мытья стекла.
Пошаговая инструкция
- Тщательно помойте стекло.
- Отметьте проблемные участки маркером.
- Нанесите полировальную пасту на круг.
- Обрабатывайте поврежденные зоны, периодически смачивая их водой.
- Продолжайте до видимого улучшения.
Для полировки можно использовать:
- пасту ГОИ;
- пищевую соду;
- специальные составы с оксидом церия или карбидом бора.
Ранее мы писали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло. Также рассказывали, как не следует удалять лед с лобового стекла автомобиля.
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