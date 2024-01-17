Лайфхаки: чего не нужно делать, чтобы очистить лобовое стекло автомобиля от льда

Как нужно и как не стоит удалять лед с лобового стекла автомобиля
Лобовое стекло автомобиля достаточно хрупкое, чтобы применять для его очистки ото льда грубую силу или сомнительные быстрые методы. Рассказываем, что делать и чего избегать, чтобы разморозить ветровое стекло без лишних хлопот, не поцарапав его.
Об этом пишет Sante Plus.
Прогрейте автомобиль
- Если автомобиль оснащен электрическим размораживателем, то лед исчезнет через несколько минут.
- В противном случае, включите обогреватель и установите вентилятор в режим "На лобовое стекло" и лед вскоре растает.
Важно!
- Не используйте стеклоочистители в это время, ведь они, вероятно, прилипли к лобовому стеклу, что может привести к перегоранию предохранителя.
- Не включайте дворники, как только лед начинает таять, так как рискуете мгновенно повредить резину стеклоочистителей.
Жидкость против льда или спирт
- Залейте специальную жидкость для размораживания в бачок омывателя лобового стекла.
- Распылите жидкость на лобовое стекло снаружи. Если нет такой жидкости, воспользуйтесь медицинским спиртом.
- Заведите автомобиль, включите обогрев и подождите некоторое время.
Одеяло и коробка спичек
Для предотвращения образования льда:
- вечером накрывайте лобовое стекло специальным одеялом или используйте тонкий брезент, или старое покрывало;
- чтобы стеклоочистители не примерзали к стеклу, положите между ними спичечный коробок, прежде чем накрывать стекло одеялом.
Как не следует удалять лед с лобового стекла
- Не используйте скребок
Ветровые стекла легко поцарапать, поэтому не пользуйтесь скребком, который предназначен для боковых и заднего окон.
- Избегайте уксуса
Распыление смеси уксуса и воды для предотвращения обледенения является достаточно распространенной практикой, но уксус является кислотой и может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Ни в коем случае не размораживайте стекло горячей водой
Никогда не поливайте лобовое стекло горячей водой, так как это приведет к появлению трещин из-за термического шока.
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