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Как нужно и как не стоит удалять лед с лобового стекла автомобиля

17 января 2024 12:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: чего не нужно делать, чтобы очистить лобовое стекло автомобиля от льда
Эксперты не рекомендуют использовать скребки для очистки ветрового стекла. Фото: oldcarsweekly.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Лобовое стекло автомобиля достаточно хрупкое, чтобы применять для его очистки ото льда грубую силу или сомнительные быстрые методы. Рассказываем, что делать и чего избегать, чтобы разморозить ветровое стекло без лишних хлопот, не поцарапав его.

Об этом пишет Sante Plus.

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Прогрейте автомобиль

  • Если автомобиль оснащен электрическим размораживателем, то лед исчезнет через несколько минут.
  • В противном случае, включите обогреватель и установите вентилятор в режим "На лобовое стекло" и лед вскоре растает.

Важно!

  • Не используйте стеклоочистители в это время, ведь они, вероятно, прилипли к лобовому стеклу, что может привести к перегоранию предохранителя.
  • Не включайте дворники, как только лед начинает таять, так как рискуете мгновенно повредить резину стеклоочистителей.

Жидкость против льда или спирт

  • Залейте специальную жидкость для размораживания в бачок омывателя лобового стекла.
  • Распылите жидкость на лобовое стекло снаружи. Если нет такой жидкости, воспользуйтесь медицинским спиртом.
  • Заведите автомобиль, включите обогрев и подождите некоторое время.

Одеяло и коробка спичек

Для предотвращения образования льда:

  • вечером накрывайте лобовое стекло специальным одеялом или используйте тонкий брезент, или старое покрывало;
  • чтобы стеклоочистители не примерзали к стеклу, положите между ними спичечный коробок, прежде чем накрывать стекло одеялом.

Как не следует удалять лед с лобового стекла

  • Не используйте скребок

Ветровые стекла легко поцарапать, поэтому не пользуйтесь скребком, который предназначен для боковых и заднего окон.

  • Избегайте уксуса

Распыление смеси уксуса и воды для предотвращения обледенения является достаточно распространенной практикой, но уксус является кислотой и может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

  • Ни в коем случае не размораживайте стекло горячей водой

Никогда не поливайте лобовое стекло горячей водой, так как это приведет к появлению трещин из-за термического шока.

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