Ржавчина на автомобиле: как предупредить ее появление зимой

Лайфхаки для водителей — почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться
11 января 2024 10:46
В зимних условиях машины испытывают повышенный коррозионный риск. Фото: cars.com
Зимой кузов автомобиля особенно склонен к коррозии из-за перепада температур, снега, льда, песка, соли и реагентов. Чтобы машина прошла холодный сезон без потерь, нужно соблюдать несколько простых правил по профилактике ржавчины.
Об этом написал Hyser.
Читайте также:
Причины возникновения ржавчины
- Повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля дорожным мусором (песок, грязь, мелкие камни), а также солью и реагентами, которыми щедро засыпают дороги коммунальные службы.
- Влага (дождь, снег и лед), которая попадает на поврежденные участки кузова и днища авто и ускоряет коррозию.
- Повышенная влажность в салоне автомобиля.
Методы борьбы с коррозией
- Нанесение антикоррозионных средств на кузов и днище автомобиля.
- Очистка автомобиля от снега и грязи после каждой поездки будет предотвращать накопление влаги.
- Мойка авто для удаления соли и реагентов.
- Поддержание сухости в салоне.
- Своевременный ремонт сколов и других мелких повреждений лакокрасочного покрытия.
- Сохранение дистанции от других автомобилей на дороге во избежание попадания грязи и камней на кузов вашего автомобиля.
- Нанесение антигравийной пленки, которая защитит от мелкого дорожного мусора.
- Использование полироля или воска для создания защитного слоя на кузове.
- Регулярный осмотр автомобиля на предмет повреждений и коррозии с целью выявления проблем на ранних стадиях их возникновения.
Ранее эксперты назвали пять моделей автомобилей, которые ржавеют быстрее других. Также специалисты объяснили, чем грозит машине длительный простой зимой.
Читайте Новини.LIVE!