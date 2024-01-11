Ржавчина на автомобиле: как предупредить ее появление зимой

В зимних условиях машины испытывают повышенный коррозионный риск. Фото: cars.com

Зимой кузов автомобиля особенно склонен к коррозии из-за перепада температур, снега, льда, песка, соли и реагентов. Чтобы машина прошла холодный сезон без потерь, нужно соблюдать несколько простых правил по профилактике ржавчины.

Об этом написал Hyser.

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Повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля дорожным мусором (песок, грязь, мелкие камни), а также солью и реагентами, которыми щедро засыпают дороги коммунальные службы.

Влага (дождь, снег и лед), которая попадает на поврежденные участки кузова и днища авто и ускоряет коррозию.

Повышенная влажность в салоне автомобиля.

Методы борьбы с коррозией

Нанесение антикоррозионных средств на кузов и днище автомобиля.

Очистка автомобиля от снега и грязи после каждой поездки будет предотвращать накопление влаги.

Мойка авто для удаления соли и реагентов.

Поддержание сухости в салоне.

Своевременный ремонт сколов и других мелких повреждений лакокрасочного покрытия.

Сохранение дистанции от других автомобилей на дороге во избежание попадания грязи и камней на кузов вашего автомобиля.

Нанесение антигравийной пленки, которая защитит от мелкого дорожного мусора.

Использование полироля или воска для создания защитного слоя на кузове.

Регулярный осмотр автомобиля на предмет повреждений и коррозии с целью выявления проблем на ранних стадиях их возникновения.

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