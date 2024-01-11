Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Лайфхаки для водителей — почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться arrow

Лайфхаки для водителей — почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться

11 января 2024 10:46
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ржавчина на автомобиле: как предупредить ее появление зимой
В зимних условиях машины испытывают повышенный коррозионный риск. Фото: cars.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зимой кузов автомобиля особенно склонен к коррозии из-за перепада температур, снега, льда, песка, соли и реагентов. Чтобы машина прошла холодный сезон без потерь, нужно соблюдать несколько простых правил по профилактике ржавчины.

Об этом написал Hyser.

Читайте также:

Причины возникновения ржавчины

  • Повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля дорожным мусором (песок, грязь, мелкие камни), а также солью и реагентами, которыми щедро засыпают дороги коммунальные службы.
  • Влага (дождь, снег и лед), которая попадает на поврежденные участки кузова и днища авто и ускоряет коррозию.
  • Повышенная влажность в салоне автомобиля.

Методы борьбы с коррозией

  • Нанесение антикоррозионных средств на кузов и днище автомобиля.
  • Очистка автомобиля от снега и грязи после каждой поездки будет предотвращать накопление влаги.
  • Мойка авто для удаления соли и реагентов.
  • Поддержание сухости в салоне.
  • Своевременный ремонт сколов и других мелких повреждений лакокрасочного покрытия.
  • Сохранение дистанции от других автомобилей на дороге во избежание попадания грязи и камней на кузов вашего автомобиля.
  • Нанесение антигравийной пленки, которая защитит от мелкого дорожного мусора.
  • Использование полироля или воска для создания защитного слоя на кузове.
  • Регулярный осмотр автомобиля на предмет повреждений и коррозии с целью выявления проблем на ранних стадиях их возникновения.

Ранее эксперты назвали пять моделей автомобилей, которые ржавеют быстрее других. Также специалисты объяснили, чем грозит машине длительный простой зимой.

ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль
действенные лайфхаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме