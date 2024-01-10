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Лайфхак — как мыть машину зимой, чтобы она не вышла из строя

10 января 2024 12:36
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Правила зимней мойки авто: как не навредить машине
Регулярная мойка авто зимой важна для удаления с кузова соли, песка, реагентов, способствующих коррозии. Фото: techlifetoday.nait.ca
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Регулярно мыть автомобиль нужно без учета времени года. Впрочем, при низкой температуре автомойка может испортить автомобиль.

Об этом написал Apostrophe.

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В холодное время года к автомобилю прилипают соль, песок, реагенты, которые используют дорожные службы для борьбы с оледенением дорог. Все эти вредные для машины вещества портят лакокрасочное покрытие и способствуют коррозии. Поэтому их нужно регулярно удалять с кузова и днища авто.

При какой температуре воздуха можно мыть машину

  • До -5 °C — безопасная для мойки автомобиля температура.
  • До -10 °C — следует пользоваться только теплой водой и сразу высушивать машину.
  • От -10 °C — стоит отказаться от мытья авто на открытом воздухе.
  • До -25 °C можно мыть только в теплом боксе специализированной автомойки, при этом автомобиль должен находиться в помещении полчаса до и полчаса после процедуры.

Что произойдет с авто во время мойки на улице при низких температурах

Сразу замерзнет вода, оказавшаяся на поверхности машины. А ледяная корка испортит не только краску, но и пластик, металл и резину. Ситуацию не спасет использование горячей воды — наоборот, из-за резкого температурного перепада лак и краска потрескаются.

Ранее мы писали, как зимой держать фары автомобиля в абсолютной чистоте. Также объясняли, почему авто тратит слишком много масла и, как это устранить.

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