Лайфхак для водителей: семь скрытых причин, указывающих на чрезмерный расход масла

Чтобы обеспечить надежную работу двигателя, к состоянию машины следует относиться очень внимательно. Фото: torquenews.com

Когда авто начинает чрезмерно тратить моторное масло, это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют и скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.

Об этом написала "Твоя машина".

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1. Новое авто

Из-за процесса обкатки двигателя, когда детали еще не полностью адаптированы друг к другу, новый автомобиль может тратить чуть больше смазки от нормы.

2. Двигатель после капитального ремонта

Та же история. В процессе обкатки новых деталей возможен временный повышенный расход масла.

3. Современные технологии

Из-за конструктивных особенностей новейшие более технологичные двигатели могут иметь больший расход смазки по сравнению со старыми моделями.

4. Высокие обороты

Вождение авто с частым использованием высоких оборотов двигателя увеличивает расход масла, ведь происходит более интенсивное распыление и испарение.

5. Картерные газы

Чрезмерное накопление газов увеличивает давление в картере. Это приводит к утечке масла через уплотнения и сальники.

6. Вязкость масла

Использование смазки с неподходящей вязкостью во время смены сезона, особенно в холодное время, может привести к ее более быстрому расходу.

7. Проблемы со щупом

Виртуальная проблема. Производить впечатление увеличенного расхода масла может некорректная работа или неправильное положение щупа для масла во время измерений.

Ранее мы публиковали лайфхаки для покупателей, как узнать плохой двигатель в подержанном авто. Также эксперты объяснили, почему двигатель автомобиля не заводится на морозе и как этого избежать.