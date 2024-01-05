Лайфхаки: почему может замерзнуть антифриз и как этого избежать

Замерзание антифриза проще не допустить, чем решать последствия этой проблемы. Фото: mrcleancarwash.com

Главный компонент системы охлаждения автомобиля — антифриз — зимой может замерзнуть, что приведет к серьезным поломкам двигателя. Какие правила нужно соблюдать, чтобы таких неприятностей не произошло.

Об этом написала "Твоя машина".

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Концентрация антифриза

Неправильное соотношение воды и антифриза в системе охлаждения может привести к замерзанию жидкости. Поэтому следует соблюдать пропорции, рекомендованные производителем.

Некачественный антифриз

Дешевый антифриз неизвестного производителя не может обеспечить надлежащего уровня защиты от замерзания. Используйте только продукты известных брендов, купленных в проверенных магазинах.

Просроченный антифриз

С течением времени антифриз постепенно теряет свои защитные свойства. Соблюдайте рекомендации производителя по регулярной замене жидкости.

Неисправности системы охлаждения

Повреждения в системе охлаждения автомобиля приводят к утечке антифриза, вследствие чего образуется его недостаточная концентрация. Поэтому следует регулярно осматривать и обслуживать систему охлаждения.

Экстремальные температуры

В условиях очень низких температур может замерзнуть даже качественный антифриз. В таких случаях рекомендуется использовать специальные смеси для более суровых зим.

Условия хранения

Антифриз следует хранить в теплом помещении. Постоянное нахождение жидкости на улице в холодное время года может привести к ее частичному замерзанию и ухудшению потребительских свойств.

Если антифриз замерз

Не запускайте двигатель, если подозреваете, что антифриз замерз. Держите автомобиль в теплом помещении, чтобы антифриз мог растаять. Проверьте уровень и состояние антифриза, замените его при необходимости. Осмотрите систему охлаждения на предмет утечек или повреждений.

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