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Эксперты объяснили, почему замерзает антифриз в авто и как это предотвратить

5 января 2024 10:34
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: почему может замерзнуть антифриз и как этого избежать
Замерзание антифриза проще не допустить, чем решать последствия этой проблемы. Фото: mrcleancarwash.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Главный компонент системы охлаждения автомобиля — антифриз — зимой может замерзнуть, что приведет к серьезным поломкам двигателя. Какие правила нужно соблюдать, чтобы таких неприятностей не произошло.

Об этом написала "Твоя машина".

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Концентрация антифриза

Неправильное соотношение воды и антифриза в системе охлаждения может привести к замерзанию жидкости. Поэтому следует соблюдать пропорции, рекомендованные производителем.

Некачественный антифриз

Дешевый антифриз неизвестного производителя не может обеспечить надлежащего уровня защиты от замерзания. Используйте только продукты известных брендов, купленных в проверенных магазинах.

Просроченный антифриз

С течением времени антифриз постепенно теряет свои защитные свойства. Соблюдайте рекомендации производителя по регулярной замене жидкости.

Неисправности системы охлаждения

Повреждения в системе охлаждения автомобиля приводят к утечке антифриза, вследствие чего образуется его недостаточная концентрация. Поэтому следует регулярно осматривать и обслуживать систему охлаждения.

Экстремальные температуры

В условиях очень низких температур может замерзнуть даже качественный антифриз. В таких случаях рекомендуется использовать специальные смеси для более суровых зим.

Условия хранения

Антифриз следует хранить в теплом помещении. Постоянное нахождение жидкости на улице в холодное время года может привести к ее частичному замерзанию и ухудшению потребительских свойств.

Если антифриз замерз

  1. Не запускайте двигатель, если подозреваете, что антифриз замерз.
  2. Держите автомобиль в теплом помещении, чтобы антифриз мог растаять.
  3. Проверьте уровень и состояние антифриза, замените его при необходимости.
  4. Осмотрите систему охлаждения на предмет утечек или повреждений.

Ранее мы писали, почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать. Также сообщалось, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.

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