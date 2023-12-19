Лайфхак: как приготовить жидкость для омывателя лобового стекла в домашних условиях

Лайфхак — как самостоятельно приготовить жидкость для омывателя лобового стекла
Жидкость для омывателя является важной составляющей поддержания чистоты и блеска лобового стекла не только по эстетическим соображениям. Безупречное стекло обеспечивает оптимальную видимость, что является важным условием безопасного путешествия.
Об этом написал Sante Plus.
Большинство водителей часто предпочитают обходиться только водой, отказываясь от использования моющих средств из-за их высокой стоимости. Рассказываем, как приготовить жидкость для омывателя лобового стекла собственноручно из доступных и дешевых составляющих.
Какие нужные ингредиенты нужны
- Дистиллированная вода.
- Средство для очистки стекла.
- Нашатырный спирт.
- Денатурат.
Технология использования
- Налейте три четверти литра дистиллированной воды в бутылку.
- Добавьте 20 мл моющего средства для окон.
- Встряхните бутылку, чтобы смешать.
- Залейте смесь в бачок стеклоочистителя автомобиля.
- Добавьте 120 мл нашатырного спирта для удаления стойких пятен.
- Добавьте 240 мл денатурированного спирта (99% при сильных холодах, 70% для более умеренных морозов).
Теперь вы можете наслаждаться безупречным лобовым стеклом и безопасным вождением.
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