Лайфхак: как приготовить жидкость для омывателя лобового стекла в домашних условиях

Хорошая видимость дороги является одним из главных вопросов безопасности водителя и пассажиров во время движения. Фото: Freepik

Жидкость для омывателя является важной составляющей поддержания чистоты и блеска лобового стекла не только по эстетическим соображениям. Безупречное стекло обеспечивает оптимальную видимость, что является важным условием безопасного путешествия.

Об этом написал Sante Plus.

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Большинство водителей часто предпочитают обходиться только водой, отказываясь от использования моющих средств из-за их высокой стоимости. Рассказываем, как приготовить жидкость для омывателя лобового стекла собственноручно из доступных и дешевых составляющих.

Какие нужные ингредиенты нужны

Дистиллированная вода.

Средство для очистки стекла.

Нашатырный спирт.

Денатурат.

Технология использования

Налейте три четверти литра дистиллированной воды в бутылку.

Добавьте 20 мл моющего средства для окон.

Встряхните бутылку, чтобы смешать.

Залейте смесь в бачок стеклоочистителя автомобиля.

Добавьте 120 мл нашатырного спирта для удаления стойких пятен.

Добавьте 240 мл денатурированного спирта (99% при сильных холодах, 70% для более умеренных морозов).

Теперь вы можете наслаждаться безупречным лобовым стеклом и безопасным вождением.

Ранее мы писали, как избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла авто. Также сообщалось, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.