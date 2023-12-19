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Лайфхак — как самостоятельно приготовить жидкость для омывателя лобового стекла

19 декабря 2023 17:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Лайфхак: как приготовить жидкость для омывателя лобового стекла в домашних условиях
Хорошая видимость дороги является одним из главных вопросов безопасности водителя и пассажиров во время движения. Фото: Freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Жидкость для омывателя является важной составляющей поддержания чистоты и блеска лобового стекла не только по эстетическим соображениям. Безупречное стекло обеспечивает оптимальную видимость, что является важным условием безопасного путешествия.

Об этом написал Sante Plus.

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Большинство водителей часто предпочитают обходиться только водой, отказываясь от использования моющих средств из-за их высокой стоимости. Рассказываем, как приготовить жидкость для омывателя лобового стекла собственноручно из доступных и дешевых составляющих.

Какие нужные ингредиенты нужны

  • Дистиллированная вода.
  • Средство для очистки стекла.
  • Нашатырный спирт.
  • Денатурат.

Технология использования

  • Налейте три четверти литра дистиллированной воды в бутылку.
  • Добавьте 20 мл моющего средства для окон.
  • Встряхните бутылку, чтобы смешать.
  • Залейте смесь в бачок стеклоочистителя автомобиля.
  • Добавьте 120 мл нашатырного спирта для удаления стойких пятен.
  • Добавьте 240 мл денатурированного спирта (99% при сильных холодах, 70% для более умеренных морозов).

Теперь вы можете наслаждаться безупречным лобовым стеклом и безопасным вождением.

Ранее мы писали, как избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла авто. Также сообщалось, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.

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