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Хитрые лайфхаки — как избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла авто

12 декабря 2023 12:00
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Хитрые лайфхаки: как избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла авто
Для очистки ветрового стекла не обязательно упражняться каждое утро со скребком. Фото: motorbiscuit.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зимой водители тратят кучу времени и усилий, чтобы утром очистить лобовое стекло от льда. Также донимает запотевание окон внутри авто из-за сезонных особенностей погоды и большой разности температур между улицей и салоном машины.

Но существуют простые способы убрать эти неудобства.

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Как избавиться от льда

Специалисты британской компании LeaseCar поделились действенным лайфхаком, чтобы вообще не допустить появления льда на лобовом стекле машины.

Натрите половинкой сырого картофеля стекло, прежде чем оставить автомобиль на ночь на улице или парковке. Утром увидите, что лед на ветровом вообще не образовался, ведь картофель содержит крахмал, блокирующий взаимодействие между стеклом и воздухом.

Картофель безопасен для стекла автомобиля, потому что следы от крахмала легко смываются водой.

Как избежать запотевания

Составители Youtube-канала Smart Fox разместили совет опытного водителя, где он рассказывает и показывает, как бороться с этим явлением.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на ткань из микрофибры и протирайте ею окна автомобиля до тех пор, пока зубная паста полностью не впитается и вы не увидите разводов. Теперь стекло больше не запотеет, потому что паста создала тоненькую защитную пленку на нем.

Ранее мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.

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