Хитрі лайфхаки: як позбавитися обледеніння та запотівання лобового скла авто

Для очистки вітрового скла не обов'язково вправлятися щоранку зі шкребком. Фото: motorbiscuit.com

Взимку водії витрачають купу часу та зусиль, щоб вранці очистити лобове скло від криги. Також дошкуляє запотівання вікон зсередини авто через сезонні особливості погоди та велику різницю температур між вулицею та салоном машини.

Але існують прості способи запобігти цим незручностям.

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Як позбавитися криги

Фахівці британської компанії LeaseCar поділилися дієвим лайфхаком, щоб взагалі не допустити появи криги на лобовому склі машини.

Натріть половинкою сирої картоплі скло перед тим, як залишити автомобіль на ніч на вулиці або парковці. Вранці побачите, що лід на вітровому взагалі не утворився, адже картопля містить крохмаль, який блокує взаємодію між склом та повітрям.

Картопля безпечна для скла автомобіля, бо сліди від крохмалю легко змиваються водою.

Як уникнути запотівання

Упорядники Youtube-каналу Smart Fox розмістили пораду досвідченого водія, де він розказує та показує, як боротися з цим явищем.

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на тканину з мікрофібри та протирайте нею вікна автомобіля доти зубна паста повністю не вбереться й ви не побачите розводів. Тепер скло більше не буде запотівати, тому що паста створила тоненьку захисну плівку на ньому.

Раніше ми писали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.