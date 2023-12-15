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Эксперт рассказал о трех полезных скрытых функциях в авто

15 декабря 2023 12:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: эксперт рассказал о трех полезных скрытых функциях в авто
Иногда водители заново открывают для себя свой автомобиль. Фото: purpleair.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Существует ряд функций авто, которые часто остаются без внимания многих водителей. Автомобильный эксперт, известный в TikTok как Chequanxiaoqiao, недавно поделился советами, как получить максимальную отдачу от вашей машины.

Об этом сообщил Sante Plus.

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Регулируемый руль

Регулируемый руль предлагает больше возможностей для персонализации, чем стандартное выставление высоты. Благодаря небольшому рычагу под рулевой колонкой вы можете регулировать руль не только по вертикали, но и по горизонтали, что позволяет создавать опыт вождения, полностью адаптированный к вашим предпочтениям.

Регулируемые ремни безопасности

Важность правильной регулировки высоты застежек ремней безопасности в соответствии с вашим ростом часто недооценивается. Этот простой совет играет немаловажную роль в повышении безопасности водителя и переднего пассажира. Правильно отрегулировав ремни, вы обеспечите себе максимальную защиту при аварийной ситуации.

Антиблик на зеркале заднего вида

При езде в темное время суток ослепительный свет фонарей машин сзади может ухудшить видимость. Водители часто забывают, что можно воспользоваться маленькой кнопкой, чтобы активировать антибликовое покрытие на внутреннем зеркале заднего вида. Эта функция не только практична, она также значительно улучшает видимость, что делает вождение более безопасным и спокойным.

Ранее мы писали, как вовремя выявить три самых распространенных скрытых поломки авто. Также сообщалось, как избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла авто.

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