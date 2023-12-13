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Три самых распространенных скрытых поломки авто — как их вовремя выявить

13 декабря 2023 12:31
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три самых распространенных скрытых поломки авто: как их вовремя выявить
Если прозировать маленькую неисправность авто, то она может со временем превратиться в большую поломку на дороге. Фото: sweeswa.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Не всегда автомобиль сам громко намекает на поломку в каком-то механизме, часто проблема становится заметной водителю, когда она уже стала неотвратимой. Чтобы предотвратить трагедию на дороге, нужно пристально следить за рисками, которые несут скрытые неисправности машины.

Об этом написал MMR.

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Покрышки

За колесами нужно следить постоянно. Дело в том, что маленькие царапины или потертости на шинах могут стремительно превратиться в трещины или проколы от динамических нагрузок во время движения автомобиля.

Микроскопические дефекты на резине обнаружить сложно. А даже небольшие порезы и вздутия видны хорошо. Не упустите этот момент, ведь в таком случае шины уже скоро начнут пропускать воздух, или даже лопнут. Если это произойдет при скоростном движении, спрогнозировать последствия аварии для водителя и пассажиров не сложно.

Уровень тормозной жидкости

Отдельный индикатор уровня тормозной жидкости есть далеко не во всех автомобилях. Гораздо шире распространена лампочка, отвечающая за всю работу тормозной системы. То есть она может светиться, когда сигнализирует о критичном износе тормозных колодок, поломке ручника и т.д. Или загорается, когда вся жидкость уже утекла.

Поэтому проверять наличие тормозной жидкости лучше самостоятельно. Также заменяйте данную жидкость раз в 1,5-2 года, а не по достижению определенного значения пробега. Это поможет избежать закипания жидкости при механических перепадах, а также предотвратит потерю эластичности тормозных механизмов и их полный отказ.

Рулевое колесо

Слишком легкое или, наоборот, слишком тяжелое усилие во время работы с рулем часто свидетельствует о износе рулевой рейки. Чтобы руль не заклинил во время движения, следует произвести осмотр автомобиля на предмет поломки. Устранение проблемы оставит машину под вашим полным контролем на дороге.

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