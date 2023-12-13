Три найпоширеніші приховані поломки авто: як їх вчасно виявити

Якщо прозівати маленьку несправність авто, то вона може з часом перетворитися на велику поломку на дорозі. Фото: sweeswa.com

Не завжди автомобіль сам гучно натякає на поломку в якомусь механізмі, часто проблема стає помітною водію, коли вона вже стала невідворотною. Щоб запобігти трагедії на дорозі, потрібно пильно слідкувати за ризиками, які несуть приховані несправності машини.

Про це написав MMR.

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За колесами потрібно слідкувати постійно. Річ у тім, що маленькі подряпини або потертості на шинах, можуть стрімко перетворитися на тріщини або проколи від динамічних навантажень під час руху автомобіля.

Мікроскопічні дефекти на гумі виявити складно. А навіть невеличкі порізи та здуття видно гарно. Не прогавте цей момент, адже у такому разі шини вже скоро почнуть пропускати повітря, або навіть луснуть. Якщо це трапиться під час швидкісного руху, спрогнозувати наслідки аварії для водія та пасажирів не складно.

Рівень гальмівної рідини

Окремий індикатор рівня гальмівної рідини є далеко не в усіх автомобілях. Набагато поширенішою є лампочка, яка відповідає за всю роботу гальмівної системи. Тобто вона може світитися, коли сигналізує про критичне зношування гальмівних колодок, поломку ручника тощо. Або загоряється, коли вся рідина вже витекла.

Тому перевіряти наявність гальмівної рідини краще самостійно. Також замінюйте цю рідину раз на 1,5-2 роки, а не по досягненню певного значення пробігу. Це допоможе уникнути закипання рідини при механічних перепадах, а також унеможливить втрату еластичності гальмівних механізмів та їхню повну відмову.

Кермове колесо

Надто легке або, навпаки, надто важке зусилля під час роботи з кермом часто свідчіть про знос рульової рейки. Щоб кермо не заклинило під час руху, варто провести огляд автомобіля на предмет поломки. Усунення проблеми залишить машину під вашим повним контролем на дорозі.

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