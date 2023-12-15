Лайфхаки: експерт розповів про три корисні приховані функції в авто

Інколи водії заново відкривають для себе власний автомобіль. Фото: purpleair.com

Існує низка функцій авто, які часто залишаються поза увагою багатьох водіїв. Автомобільний експерт, відомий у TikTok як Chequanxiaoqiao, нещодавно поділився порадами, як отримати максимальну віддачу від вашої машини.

Про це повідомив Sante Plus.

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Регульоване кермо

Регульоване кермо пропонує більше можливостей для персоналізації, ніж стандартне виставляння висоти. Завдяки невеликому важелю під рульовою колонкою ви можете регулювати кермо не лише по вертикалі, але й по горизонталі, що дозволяє створювати досвід водіння, повністю адаптований до ваших уподобань.

Регульовані ремені безпеки

Важливість правильного регулювання висоти застібок ременів безпеки відповідно до вашого зросту часто недооцінюють. Ця проста порада відіграє важливу роль у підвищенні безпеки водія та переднього пасажира. Правильно відрегулювавши ремені, ви забезпечите собі максимальний захист у разі аварійної ситуації.

Антивідблиск на дзеркалі заднього виду

При їзді в темний час доби сліпуче світло ліхтарів машин позаду може погіршити видимість. Водії часто забувають, що можна скористатися маленькою кнопкою, щоб активувати покриття антивідблиску на внутрішньому дзеркалі заднього виду. Ця функція не тільки практична, вона також значно покращує видимість, що робить водіння безпечнішим і спокійнішим.

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