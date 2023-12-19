Лайфхак: як приготувати рідину для омивача лобового скла в домашніх умовах

Гарна видимість дороги є одним з найголовніших питань безпеки водія та пасажирів під час руху. Фото: Freepik

Рідина для омивача є важливою складовою підтримки чистоти та блиску лобового скла не тільки з естетичних міркувань. Бездоганне скло забезпечує оптимальну видимість, що є важливою умовою для безпечної подорожі.

Про це написав Sante Plus.

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Більшість водіїв часто вважають за краще обходитися лише водою, відмовляючись від використання миючих засобів через їхню високу вартість. Розповідаємо, як приготувати рідину для омивача лобового скла власноруч з доступних та дешевих складових.

Які потрібні інгредієнти потрібні

Дистильована вода.

Засіб для очищення скла.

Нашатирний спирт.

Денатурат.

Технологія використання

Налийте три чверті літра дистильованої води в пляшку.

Додайте 20 мл засобу для миття вікон.

Струсіть пляшку, щоб змішати.

Залийте суміш у бачок склоочисника автомобіля.

Додайте 120 мл нашатирного спирту для видалення стійких плям.

Додайте 240 мл денатурованого спирту (99% під час сильних холодів, 70% для більш помірних морозів).

Тепер ви можете насолоджуватися бездоганним лобовим склом та безпечним водінням.

Раніше ми писали, як позбавитися від обледеніння та запотівання лобового скла авто. Також повідомляли, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло.