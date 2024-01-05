Лайфхаки: чому може замерзнути антифриз та як цього уникнути

Замерзання антифризу простіше не допустити, аніж розв'язувати наслідки цієї проблеми. Фото: mrcleancarwash.com

Головний компонент системи охолодження автомобіля — антифриз — взимку може замерзнути, що призведе до серйозних поломок двигуна. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб таких неприємностей не сталося.

Про це написала "Твоя машина".

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Концентрація антифризу

Неправильне співвідношення води та антифризу в системі охолодження може призвести до замерзання рідини. Тому варто дотримуватися пропорцій, рекомендованих виробником.

Неякісний антифриз

Дешевий антифриз невідомого виробника не може забезпечити належного рівня захисту від замерзання. Використовуйте лише продукти відомих брендів, куплених в перевірених крамницях.

Прострочений антифриз

З часом антифриз поступово втрачає свої захисні властивості. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо регулярної заміни рідини.

Несправності системи охолодження

Пошкодження в системі охолодження автомобіля призводять до витікання антифризу, внаслідок чого утворюється його недостатня концентрація. Тому варто регулярно оглядати та обслуговувати систему охолодження.

Екстремальні температури

В умовах надто низьких температур може замерзнути навіть якісний антифриз. У таких випадках рекомендується використовувати спеціальні суміші для суворіших зим.

Умови зберігання

Антифриз слід зберігати в теплому приміщенні. Постійне хберігання рідини на вулиці у холодну пору року може призвести до її часткового замерзання та погіршення споживчих властивостей.

Якщо антифриз замерз

Не запускайте двигун, якщо підозрюєте, що антифриз замерз. Тримайте автомобіль у теплому приміщенні, щоб антифриз міг розтанути. Перевірте рівень та стан антифризу, замініть його за потреби. Огляньте систему охолодження на предмет витоків або пошкоджень.

Раніше ми писали, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Також повідомляли, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку.