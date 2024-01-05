Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Експерти пояснили, чому замерзає антифриз в авто та як цьому запобігти arrow

Експерти пояснили, чому замерзає антифриз в авто та як цьому запобігти

5 січня 2024 10:34
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: чому може замерзнути антифриз та як цього уникнути
Замерзання антифризу простіше не допустити, аніж розв'язувати наслідки цієї проблеми. Фото: mrcleancarwash.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Головний компонент системи охолодження автомобіля — антифриз — взимку може замерзнути, що призведе до серйозних поломок двигуна. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб таких неприємностей не сталося.

Про це написала "Твоя машина".

Читайте також:

Концентрація антифризу

Неправильне співвідношення води та антифризу в системі охолодження може призвести до замерзання рідини. Тому варто дотримуватися пропорцій, рекомендованих виробником.

Неякісний антифриз

Дешевий антифриз невідомого виробника не може забезпечити належного рівня захисту від замерзання. Використовуйте лише продукти відомих брендів, куплених в перевірених крамницях.

Прострочений антифриз

З часом антифриз поступово втрачає свої захисні властивості. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо регулярної заміни рідини.

Несправності системи охолодження

Пошкодження в системі охолодження автомобіля призводять до витікання антифризу, внаслідок чого утворюється його недостатня концентрація. Тому варто регулярно оглядати та обслуговувати систему охолодження.

Екстремальні температури

В умовах надто низьких температур може замерзнути навіть якісний антифриз. У таких випадках рекомендується використовувати спеціальні суміші для суворіших зим.

Умови зберігання

Антифриз слід зберігати в теплому приміщенні. Постійне хберігання рідини на вулиці у холодну пору року може призвести до її часткового замерзання та погіршення споживчих властивостей.

Якщо антифриз замерз

  1. Не запускайте двигун, якщо підозрюєте, що антифриз замерз.
  2. Тримайте автомобіль у теплому приміщенні, щоб антифриз міг розтанути.
  3. Перевірте рівень та стан антифризу, замініть його за потреби.
  4. Огляньте систему охолодження на предмет витоків або пошкоджень.

Раніше ми писали, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Також повідомляли, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі