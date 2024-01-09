Лайфхак для водіїв: сім прихованих причин, які вказують на надмірну витрату оливи

Щоб забезпечити надійну роботу двигуна, до стану машини слід ставитися дуже уважно. Фото: torquenews.com

Коли авто починає надмірно витрачати моторну оливу, то це може означати серйозні проблеми з двигуном. Якщо річ у прокладках та ущільненнях, то ці неполадки досить просто виявити та усунути, втім, існують приховані причини, розуміння яких допоможе вчасно запобігти серйозним ушкодженням агрегатів автомобіля.

Про це написала "Твоя машина".

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1. Нове авто

Через процес обкатки двигуна, коли деталі ще не повністю адаптовані одне до одного, новий автомобіль може витрачати трохи більше мастила від норми.

2. Двигун після капітального ремонту

Та сама історія. В процесі обкатки нових деталей можлива тимчасова підвищена витрата оливи.

3. Сучасні технології

Через конструктивні особливості новітні більш технологічні двигуни можуть мати більшу витрату мастила порівняно зі старими моделями.

4. Високі оберти

Водіння авто з частим використанням високих обертів двигуна збільшує витрату мастила, адже відбувається інтенсивніше розпилення та випаровування.

5. Картерні гази

Надмірне накопичення газів збільшує тиск у картері. Це призводить до витоку оливи через ущільнення та сальники.

6. В’язкість оливи

Використання мастила з невідповідною в’язкістю під час зміни сезону, особливо в холодну пору, може призвести до її швидшої витрати.

7. Проблеми зі щупом

Віртуальна проблема. Справляти враження збільшеної витрати мастила може некоректна робота або неправильне положення щупа для оливи під час вимірювань.

Раніше ми публікували лайфхаки для покупців, як впізнати поганий двигун у вживаному авто. Також експерти пояснили, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути.