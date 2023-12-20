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Лайфхак — как зимой содержать фары автомобиля в абсолютной чистоте

20 декабря 2023 17:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: как обезопасить фары автомобиля от снега и грязи зимой
Накапливающиеся на фарах снег и грязь могут быть серьезной проблемой зимой. Фото: incardoc.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зимой фары автомобиля первыми страдают от снега и мокрой грязи, а ухудшение видимости на дороге может оказаться опасным для любого водителя. Как сохранить яркий свет машины, чтобы безопасно преодолевать зимние условия.

Об этом пишет Sante Plus.

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Снег на фарах может значительно ухудшить видимость водителя, поэтому важно подготовиться заранее, чтобы избежать любых проблем. Как очистить и защитить фары от налипания снега и грязи.

1. WD-40

Американское аэрозольное водоотталкивающее средство. В крупных супермаркетах и специализированных магазинах препарат и его аналоги стоят от 100 грн.

  • Нанесите чуть-чуть WD-40 на чистую фару.
  • Отполируйте стекло мягкой тканью.
  • Это оградит поверхность фары от налипания снега.

2. Средства от дождя

Как правило, такие жидкости представляют собой комбинацию силиконов и полимеров в органическом растворителе.

  • Нанесите средство на стекло.
  • Подождите несколько минут, чтобы растворитель испарился, а силиконы образовали водоотталкивающую пленку, которая предотвращает налипание грязи на фару.
  • Отполируйте поверхность стекла сухой тряпкой, пока она не станет равномерно гладкой и сухой.

3. Самодельная альтернатива

  • Некоторые водители готовят водоотталкивающую жидкость, смешивая 100 г кондиционера для белья с 5 литрами жидкости для омывателя лобового стекла.
  • Отметим, что использование самодельных водоотталкивающих средств может быть не столь эффективным, как препараты, доступные на рынке.

Чего не следует делать

  • Бить по фарам и не пытаться раздробить слой льда щеткой или скребком, так как вы можете поцарапать поверхность стекла.

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