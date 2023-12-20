Лайфхак: как обезопасить фары автомобиля от снега и грязи зимой

Лайфхак — как зимой содержать фары автомобиля в абсолютной чистоте
Зимой фары автомобиля первыми страдают от снега и мокрой грязи, а ухудшение видимости на дороге может оказаться опасным для любого водителя. Как сохранить яркий свет машины, чтобы безопасно преодолевать зимние условия.
Об этом пишет Sante Plus.
Снег на фарах может значительно ухудшить видимость водителя, поэтому важно подготовиться заранее, чтобы избежать любых проблем. Как очистить и защитить фары от налипания снега и грязи.
1. WD-40
Американское аэрозольное водоотталкивающее средство. В крупных супермаркетах и специализированных магазинах препарат и его аналоги стоят от 100 грн.
- Нанесите чуть-чуть WD-40 на чистую фару.
- Отполируйте стекло мягкой тканью.
- Это оградит поверхность фары от налипания снега.
2. Средства от дождя
Как правило, такие жидкости представляют собой комбинацию силиконов и полимеров в органическом растворителе.
- Нанесите средство на стекло.
- Подождите несколько минут, чтобы растворитель испарился, а силиконы образовали водоотталкивающую пленку, которая предотвращает налипание грязи на фару.
- Отполируйте поверхность стекла сухой тряпкой, пока она не станет равномерно гладкой и сухой.
3. Самодельная альтернатива
- Некоторые водители готовят водоотталкивающую жидкость, смешивая 100 г кондиционера для белья с 5 литрами жидкости для омывателя лобового стекла.
- Отметим, что использование самодельных водоотталкивающих средств может быть не столь эффективным, как препараты, доступные на рынке.
Чего не следует делать
- Бить по фарам и не пытаться раздробить слой льда щеткой или скребком, так как вы можете поцарапать поверхность стекла.
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