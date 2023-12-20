Лайфхак: як убезпечити фари автомобіля від снігу та бруду взимку

Сніг та бруд, що накопичуються на фарах, можуть бути серйозною проблемою взимку. Фото: incardoc.com

Зимою фари автомобіля першими страждають від снігу та мокрого бруду, а погіршення видимості на дорозі може бути небезпечним для будь-якого водія. Як зберегти яскраве світло машини, щоб безпечно долати зимові умови.

Про це написав Sante Plus.

Читайте також:

Сніг на фарах може значно погіршити видимість для водія, тому важливо підготуватися заздалегідь, щоб уникнути будь-яких проблем. Як очистити та захистити фари від налипання снігу та бруду.

1. WD-40

Американський аерозольний водовідштовхувальний засіб. У великих супермаркетах та спеціалізованих магазинах таки препарат та його аналоги коштують від 100 грн.

Нанесіть трохи WD-40 на чисту фару.

Відполіруйте скло м'якою тканиною.

Це захистить поверхню фари від налипання снігу.

2. Засоби від дощу

Як правило, такі рідини є комбінацією силіконів та полімерів в органічному розчиннику.

Нанесіть засіб на скло.

Почекайте кілька хвилин, щоб розчинник випарувався, а силікони утворили водовідштовхувальну плівку, яка запобігає налипанню бруду на фару.

Відполіруйте поверхню скла сухою ганчіркою, поки вона не стане рівномірно гладкою та сухою.

3. Саморобна альтернатива

Деякі водії виготовляють водовідштовхувальну рідину, змішуючи 100 г кондиціонера для білизни з 5 літрами рідини для омивача лобового скла.

Зазначимо, що використання саморобних водовідштовхувальних засобів може бути не таким ефективним, як препарати, доступні на ринку.

Чого не слід робити

Бити по фарах й не намагатися роздробити шар криги щіткою або скребком, позаяк ви можете подряпати поверхню скла.

Раніше ми писали про найпоширеніші приховані поломки авто, та як їх вчасно виявити. Також експерт розповів про три корисні приховані функції в авто.