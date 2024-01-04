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Лайфхак — новый способ ароматизировать салон авто зимой

4 января 2024 16:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ароматизация салона авто зимой — как навсегда избавиться от неприятных запахов
Создание приятной среды в машине имеет немаловажное значение для комфортного вождения. Фото: autorings.lv
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Салон авто без запаха табака, еды, пота и прочих неприятных ароматов — это роскошь, которую часто не замечают. Водители придумали простой способ использовать эфирные масла для создания в автомобиле здоровой атмосферы.

Об этом сообщил Sante Plus.

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Чем ароматизировать салон автомобиля

Существует индивидуальное решение, далекое от стандартных освежителей воздуха из автомагазинов, содержащих множество химических веществ.

Для ароматизации используйте эфирные масла.

Этот метод персонализирует запах автомобиля. Важно выбирать масла, не вызывающие раздражений, и предварительно провести тест во избежание аллергических реакций.

Как это сделать

  • Выберите эфирное ароматическое масло по своему вкусу.
  • Наполните шприц излюбленным маслом.
  • Впрыскивайте масло в обивку сиденья, прокалывая боковую обшивку, чтобы равномерно распределить аромат.
  • Нанесите в разных точках для лучшего распределения.

Меры предосторожности

  • Не прокалывайте верхнюю часть сиденья, чтобы предотвратить появление пятен.
  • Осторожно с электронными компонентами — системами подогрева, встроенными в сиденье.
  • Избыточное количество масла может сделать атмосферу удушающей.

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