Ароматизація салону авто взимку — як назавжди позбутися неприємних запахів

Лайфхак — новий спосіб ароматизувати салон авто взимку
Салон авто без запаху тютюну, їжі, поту та інших неприємних ароматів — це розкіш, яку часто не помічають. Водії придумали простий спосіб використовувати ефірні олії для створення в автомобілі здорової атмосфери.
Про це повідомив Sante Plus.
Чим ароматизувати салон автомобіля
Існує індивідуальне рішення, далеке від стандартних освіжувачів повітря з автомагазинів, які містять багато хімічних речовин.
Для ароматизації використовуйте ефірні олії.
Цей метод персоналізує запах автомобіля. Важливо обирати олії, що не викликають подразнень, і заздалегідь провести тест, щоб уникнути алергічних реакцій.
Як це зробити
- Виберіть ефірну ароматичну олію на свій смак.
- Наповніть шприц улюбленою олією.
- Впорскуйте олію в оббивку сидіння, проколюючи бічну обшивку, щоб рівномірно розподілити аромат.
- Нанесіть в різних точках для кращого розподілу.
Запобіжні заходи
- Не проколюйте верхню частину сидіння, щоб запобігти появі плям.
- Обережно з електронними компонентами — системами підігріву, вбудованими в сидіння.
- Надмірна кількість олії може зробити атмосферу задушливою.
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