Ароматизація салону авто взимку — як назавжди позбутися неприємних запахів

Створення приємного середовища в машині має важливе значення для комфортного водіння. Фото: autorings.lv

Салон авто без запаху тютюну, їжі, поту та інших неприємних ароматів — це розкіш, яку часто не помічають. Водії придумали простий спосіб використовувати ефірні олії для створення в автомобілі здорової атмосфери.

Про це повідомив Sante Plus.

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Чим ароматизувати салон автомобіля

Існує індивідуальне рішення, далеке від стандартних освіжувачів повітря з автомагазинів, які містять багато хімічних речовин.

Для ароматизації використовуйте ефірні олії.

Цей метод персоналізує запах автомобіля. Важливо обирати олії, що не викликають подразнень, і заздалегідь провести тест, щоб уникнути алергічних реакцій.

Як це зробити

Виберіть ефірну ароматичну олію на свій смак.

Наповніть шприц улюбленою олією.

Впорскуйте олію в оббивку сидіння, проколюючи бічну обшивку, щоб рівномірно розподілити аромат.

Нанесіть в різних точках для кращого розподілу.

Запобіжні заходи

Не проколюйте верхню частину сидіння, щоб запобігти появі плям.

Обережно з електронними компонентами — системами підігріву, вбудованими в сидіння.

Надмірна кількість олії може зробити атмосферу задушливою.

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