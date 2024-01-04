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Лайфхак — новий спосіб ароматизувати салон авто взимку

4 січня 2024 16:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ароматизація салону авто взимку — як назавжди позбутися неприємних запахів
Створення приємного середовища в машині має важливе значення для комфортного водіння. Фото: autorings.lv
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Салон авто без запаху тютюну, їжі, поту та інших неприємних ароматів — це розкіш, яку часто не помічають. Водії придумали простий спосіб використовувати ефірні олії для створення в автомобілі здорової атмосфери.

Про це повідомив Sante Plus.

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Чим ароматизувати салон автомобіля

Існує індивідуальне рішення, далеке від стандартних освіжувачів повітря з автомагазинів, які містять багато хімічних речовин.

Для ароматизації використовуйте ефірні олії.

Цей метод персоналізує запах автомобіля. Важливо обирати олії, що не викликають подразнень, і заздалегідь провести тест, щоб уникнути алергічних реакцій.

Як це зробити

  • Виберіть ефірну ароматичну олію на свій смак.
  • Наповніть шприц улюбленою олією.
  • Впорскуйте олію в оббивку сидіння, проколюючи бічну обшивку, щоб рівномірно розподілити аромат.
  • Нанесіть в різних точках для кращого розподілу.

Запобіжні заходи

  • Не проколюйте верхню частину сидіння, щоб запобігти появі плям.
  • Обережно з електронними компонентами — системами підігріву, вбудованими в сидіння.
  • Надмірна кількість олії може зробити атмосферу задушливою.

Раніше ми писали, як вчасно виявити три найпоширеніші приховані поломки авто. Також повідомляли, як позбавитися від обледеніння та запотівання лобового скла авто.

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